La inteligencia artificial dio detalles acerca de lo que refleja el algoritmo sobre vos.

La IA plantea una pregunta inquietante: ¿Qué pasa cuando el “yo digital” empieza a tener más peso que el real? Cuando la versión que el algoritmo prefiere se vuelve más creíble que la persona detrás de la pantalla.

Según la IA, el desafío del futuro será recuperar la capacidad de decidir qué queremos ver y quiénes queremos ser. Mientras los algoritmos sigan moldeando nuestras emociones, recordar que somos más que lo que el sistema muestra de nosotros.