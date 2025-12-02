Tierra, el nuevo escenario gastronómico en Palermo que transforma el paisaje argentino en sabor

Entre los principales, la propuesta se vuelve más profunda: tortellini al Plin con maíz, queso crema, salsa verde y palta tatemada; la milanesa de temporada —de búfala, bife de chorizo o ciervo— con papas fritas y huevo a 63°; el pollo asado con dátiles, boniato al rescoldo y crème fraîche; el cochinillo con puré de manzanas y ajo negro; el pulpón de vacío con puré de coliflor ahumado, y el bife de chorizo con berenjenas y puerros en su tinta y espuma de romesco. Para el cierre dulce, sobresalen el arroz con leche brûlée, el posset de limón y yogur, el cremoso de chocolate amargo y la torta vasca con frutas en conserva. La experiencia se completa con cócteles de autor, una cuidada carta de vinos y servicio de agua irrestricto a precio fijo, además de una línea de cafetería que abarca desde espressos suaves hasta versiones descafeinadas.