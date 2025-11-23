La inteligencia artificial reveló cuál es el país más lindo de Sudamérica
El chatbot de Google sorprendió a todos cuando, usando inteligencia artificial, eligió cuál es el país más hermoso de Sudamérica, generando debate instantáneo.
Bard, el bot conversacional de inteligencia artificial creado por Google y entrenado con la familia PaLM 2, trabaja con información actualizada día a día, algo que lo diferencia de otras plataformas como ChatGPT. Los usuarios suelen ponerlo a prueba con preguntas de todo tipo y, esta vez, se le pidió que definiera cuál es el país más lindo de Sudamérica.
El país más lindo de Sudamérica
Bard, el bot conversacional de inteligencia artificial de Google, fue consultado sobre cuál es el país más lindo de Sudamérica y, fiel a su estilo, empezó aclarando que la belleza es totalmente subjetiva y que no existe una respuesta universal para una pregunta así.
Aun así, después de esa bajada al piso, la IA se animó a profundizar y señaló que Colombia fue destacado recientemente como uno de los países más hermosos del planeta, alcanzando el tercer puesto en un ranking elaborado por Forbes en 2023.
De acuerdo con Bard, Colombia sobresale por varios motivos:
- Diversidad natural: desde la selva amazónica hasta las playas del Caribe, pasando por montañas, volcanes, desiertos y selvas tropicales.
- Riqueza cultural: una mezcla vibrante de raíces indígenas, europeas y africanas que se refleja en su música, gastronomía y tradiciones.
- La calidez de su gente: los colombianos son reconocidos mundialmente por su hospitalidad y su trato amable.
Después de destacar a Colombia, la inteligencia artificial amplió la lista y mencionó otros países que también son considerados especialmente atractivos dentro de la región:
- Argentina: con sus paisajes patagónicos, glaciares imponentes, cordilleras infinitas y ciudades cargadas de vida cultural.
- Chile: dueño de una variedad impresionante que va desde el desierto de Atacama hasta los fiordos del sur, además de una historia profunda y llena de matices.
- Perú: icono mundial gracias a Machu Picchu, el Valle Sagrado y el Lago Titicaca, ideal para quienes buscan cultura y arqueología.
- Brasil: famoso por sus playas, su carnaval y la exuberancia de la selva amazónica, un destino que siempre deja huella en quienes lo visitan.
