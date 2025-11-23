) La inteligencia artificial reveló cuál es el país más lindo de Sudamérica

Bard, el bot conversacional de inteligencia artificial creado por Google y entrenado con la familia PaLM 2, trabaja con información actualizada día a día, algo que lo diferencia de otras plataformas como ChatGPT. Los usuarios suelen ponerlo a prueba con preguntas de todo tipo y, esta vez, se le pidió que definiera cuál es el país más lindo de Sudamérica.