¿Tucumán o Salta? La IA definió cuál es la mejor empanada argentina

En el análisis, la IA mencionó además otras variedades clásicas de la gastronomía argentina. Entre ellas, la empanada de humita, elaborada a base de choclo, queso y especias, que en algunas recetas incorpora salsa blanca y se destaca por su perfil cremoso.

También señaló que la empanada de pollo es la más consumida en todo el país, gracias a su sabor suave y su presencia constante en rotiserías y casas de empanadas, aunque aclaró que ser la más popular no implica necesariamente ser la más sabrosa.

Más allá del veredicto tecnológico, la propia IA reconoce que en Argentina no existe una única verdad empanadera. Cada provincia defiende su receta, cada familia guarda su truco y cada cocinero ajusta condimentos, tiempos y proporciones. Por eso, mientras la empanada salteña se lleva el título según la inteligencia artificial, el debate sigue vivo, como corresponde cuando se habla de uno de los grandes orgullos de la cocina nacional.