¿Tucumán o Salta? La IA definió cuál es la mejor empanada argentina
La inteligencia artificial de OpenAI se metió en la grieta gastronómica nacional y eligió cuál es la empanada más rica entre los clásicos argentinos.
Las empanadas argentinas ocupan un lugar central en la identidad gastronómica del país. No son solo una comida típica, sino una tradición que atraviesa provincias, generaciones y reuniones familiares. Para meter un poco de orden en ese debate histórico, la Inteligencia Artificial analizó ingredientes, cocción y características regionales, y llegó a una conclusión que no pasó desapercibida.
Hay empanadas al horno, fritas, jugosas, secas, picantes o suaves, con carne cortada a cuchillo o desmenuzada, y con recetas que cambian incluso de casa en casa. En ese mapa de sabores infinitos, la discusión sobre cuál es la mejor empanada argentina es casi eterna.
La mejor empanada argentina, según la inteligencia artificial
Según la IA de OpenAI, la número uno del ranking es la empanada salteña, una de las más emblemáticas del norte argentino.
El sistema resaltó su masa más gruesa, pensada para contener un relleno extremadamente jugoso, y una combinación de ingredientes que marca la diferencia: carne vacuna, papa, cebolla, huevo duro, aceitunas y, en algunas versiones tradicionales, pasas de uva. Esa mezcla de sabores salados con un leve toque dulce genera un perfil intenso y muy particular.
La inteligencia artificial también valoró el método de cocción y la preparación del relleno, donde la carne suele estar cortada a cuchillo y cocida lentamente, lo que garantiza una textura tierna y un jugo lleno de sabor. Todo eso convierte a la empanada salteña en una experiencia potente, ideal para comer con cuidado y servilleta en mano.
En el análisis, la IA mencionó además otras variedades clásicas de la gastronomía argentina. Entre ellas, la empanada de humita, elaborada a base de choclo, queso y especias, que en algunas recetas incorpora salsa blanca y se destaca por su perfil cremoso.
También señaló que la empanada de pollo es la más consumida en todo el país, gracias a su sabor suave y su presencia constante en rotiserías y casas de empanadas, aunque aclaró que ser la más popular no implica necesariamente ser la más sabrosa.
Más allá del veredicto tecnológico, la propia IA reconoce que en Argentina no existe una única verdad empanadera. Cada provincia defiende su receta, cada familia guarda su truco y cada cocinero ajusta condimentos, tiempos y proporciones. Por eso, mientras la empanada salteña se lleva el título según la inteligencia artificial, el debate sigue vivo, como corresponde cuando se habla de uno de los grandes orgullos de la cocina nacional.
