Descubrí Uruguay en 2026: el destino rodeado de sierras y una tranquilidad inigualable

La localidad ofrece diversas actividades para conectar con su calma y belleza natural:

Recorrer sus calles adoquinadas y apreciar la arquitectura colonial que mantiene esa estética de otros tiempos.

Conocer la Capilla San Isidro Labrador, uno de los íconos del lugar.

Descansar a la orilla del Arroyo El Pintado y descubrir sus rincones más fotogénicos.

Visitar la Escuela Rural N° 30, parte del patrimonio local.

Probar sabores regionales en emprendimientos gastronómicos.

Usar los parrilleros y baños públicos sobre la Ruta 12.

Hacer senderismo por caminos rurales con vistas a las sierras de Maldonado.

Dónde queda "Pueblo Edén"

Pueblo Edén está ubicado en Maldonado, Uruguay, a unos 120 kilómetros de Montevideo y a solo 40 kilómetros al norte de la capital departamental. También queda cerca de dos clásicos turísticos: 45 kilómetros de Punta del Este y 47 de Piriápolis.

Rodeado por sierras verdes que arman un paisaje distinto al de las playas más concurridas, este paraíso rural ofrece un respiro total del movimiento costero. Su ubicación permite disfrutar de un ambiente auténtico, donde todavía se conservan tradiciones centenarias, y se vuelve una alternativa accesible y muy atractiva para quienes quieren desconectarse del ruido urbano sin irse lejos.

Cómo llegar a "Pueblo Edén"

Para llegar a Pueblo Edén desde Montevideo, se toma la Interbalnearia hasta pasar Pan de Azúcar y luego se sigue por la Ruta 9 hasta el kilómetro 127. Desde ahí, se gira a la izquierda para ingresar a la Ruta 12 rumbo a Minas.

El pueblo queda a trece kilómetros de ese cruce, en el kilómetro 30. El camino es accesible en auto y muestra paisajes muy lindos. Al acercarse, el cartel Slow Town marca la bienvenida y recuerda su ritmo súper tranquilo.