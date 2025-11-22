Descubrí Uruguay en 2026: el destino rodeado de sierras y una tranquilidad inigualable
En Uruguay, un rincón de Maldonado recibe a quienes llegan con su icónico cartel Slow Town, un clima sereno que marca el ritmo del lugar en cada paso.
Dentro de los lugares que se destacan para una escapada de fin de semana en Uruguay, Pueblo Edén aparece como una alternativa súper atractiva según la inteligencia artificial. Este rincón de Maldonado enamora por su estilo calmo y un ambiente relajado que lo posicionó como un auténtico Slow Town.
La experiencia en este pueblito uruguayo se siente desde el primer minuto. El ritmo es tan pausado que la velocidad máxima para circular es de solo treinta kilómetros por hora, una invitación directa a bajar un cambio y desconectarse del agite urbano.
Entre los puntos más valorados se encuentra el Arroyo El Pintado, que atraviesa el paisaje serrano y le da un toque natural increíble. También sobresale la Capilla San Isidro Labrador, una construcción histórica que conserva más de cien años de vida comunitaria. Plazas, senderos y espacios verdes completan un entorno ideal para relajarse y disfrutar sin apuro.
Con apenas ciento cinco habitantes, Pueblo Edén ofrece una postal bien tradicional combinada con vistas panorámicas a las sierras de Maldonado. A esto se suma que los precios suelen ser más amigables que en otros destinos turísticos en Uruguay, y que queda a solo cuarenta kilómetros de Punta del Este, lo que lo vuelve una opción fácil y accesible para una salida distinta.
Qué se puede hacer en "Pueblo Edén"
En Uruguay, Pueblo Edén se volvió uno de esos destinos que invitan a bajar un cambio y disfrutar del entorno serrano sin corridas. Su ambiente relajado, las postales de campo y la identidad de Slow Town lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, historia y buena gastronomía.
La localidad ofrece diversas actividades para conectar con su calma y belleza natural:
- Recorrer sus calles adoquinadas y apreciar la arquitectura colonial que mantiene esa estética de otros tiempos.
- Conocer la Capilla San Isidro Labrador, uno de los íconos del lugar.
- Descansar a la orilla del Arroyo El Pintado y descubrir sus rincones más fotogénicos.
- Visitar la Escuela Rural N° 30, parte del patrimonio local.
- Probar sabores regionales en emprendimientos gastronómicos.
- Usar los parrilleros y baños públicos sobre la Ruta 12.
- Hacer senderismo por caminos rurales con vistas a las sierras de Maldonado.
Dónde queda "Pueblo Edén"
Pueblo Edén está ubicado en Maldonado, Uruguay, a unos 120 kilómetros de Montevideo y a solo 40 kilómetros al norte de la capital departamental. También queda cerca de dos clásicos turísticos: 45 kilómetros de Punta del Este y 47 de Piriápolis.
Rodeado por sierras verdes que arman un paisaje distinto al de las playas más concurridas, este paraíso rural ofrece un respiro total del movimiento costero. Su ubicación permite disfrutar de un ambiente auténtico, donde todavía se conservan tradiciones centenarias, y se vuelve una alternativa accesible y muy atractiva para quienes quieren desconectarse del ruido urbano sin irse lejos.
Cómo llegar a "Pueblo Edén"
Para llegar a Pueblo Edén desde Montevideo, se toma la Interbalnearia hasta pasar Pan de Azúcar y luego se sigue por la Ruta 9 hasta el kilómetro 127. Desde ahí, se gira a la izquierda para ingresar a la Ruta 12 rumbo a Minas.
El pueblo queda a trece kilómetros de ese cruce, en el kilómetro 30. El camino es accesible en auto y muestra paisajes muy lindos. Al acercarse, el cartel Slow Town marca la bienvenida y recuerda su ritmo súper tranquilo.
