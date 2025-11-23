La manera de lavar vasos y platos para dejarlos impecables: como es el truco con sal y bicarbonato

Esponja de cocina.jpg

El método no solo es barato y fácil de aplicar, también resulta amigable con el ambiente porque evita productos agresivos que pueden rayar o desgastar la superficie del vidrio. Ideal para quienes buscan limpiar sin arruinar nada.

La sal, además, se volvió una aliada para resolver otras tareas del hogar. Cuando aparecen manchas de tomate en tuppers o recipientes plásticos, se puede preparar una mezcla de limón, sal y un chorrito de jabón para platos. Con un cepillito se frota bien, se deja actuar un rato y se enjuaga. Los resultados sorprenden.

Para las sartenes antiadherentes también hay un truco práctico. Se cubre la base con sal gruesa, se calienta unos minutos a fuego bajo y luego se retira con papel de cocina antes de lavar. Así se eliminan restos invisibles que afectan la antiadherencia y quedan como nuevas.