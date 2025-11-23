Descubrí Chile en 2026: el pueblo para hacer kayak, pescar y pasear en barco

Cómo llegar a Puerto Cisnes

La forma más práctica de acceder a Puerto Cisnes es tomar un vuelo desde Santiago hasta el aeropuerto de Balmaceda. Una vez allí, el viaje continúa por tierra: se puede alquilar un vehículo o subir a un bus que recorre la Carretera Austral hacia el norte. El recorrido, de unas tres horas, atraviesa valles, montañas y bosques típicos de la Patagonia.