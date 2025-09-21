Vacaciones en Chile: la playa que está a un paso de Mendoza y es hermosa
Para quienes buscan turismo desde Mendoza, Argentina, Maitencillo en Chile se consolida como una de las playas más atractivas, con siete playas únicas que combinan belleza natural y actividades deportivas. Desde las aguas tranquilas de Playa Chica y Los Pocitos, ideales para familias, hasta El Abanico y Aguas Blancas, preferidas por los amantes de los deportes acuáticos.
El destino también se destaca por su gastronomía marina y deportes como surf, kayak, kitesurf y parapente, convirtiendo a Maitencillo en un lugar ideal para quienes buscan relax y aventura en un solo viaje.
Qué se puede hacer en Maitencillo
Maitencillo ofrece una amplia variedad de actividades turísticas adaptadas a diferentes intereses y edades. Entre las opciones más destacadas se encuentran:
- Disfrutar de sus siete playas únicas, cada una con características especiales pensadas para distintos tipos de visitantes.
- Practicar deportes acuáticos como surf, bodyboard y kitesurf, especialmente en Playa El Abanico, que cuenta con escuelas especializadas.
- Tomar clases de surf con instructores profesionales y alquilar todo el equipamiento necesario.
- Vivir experiencias de aventura como parapente en Playa Aguas Blancas, con vistas impresionantes del litoral chileno.
- Explorar los bosques de pinos y eucaliptus mediante trekking y senderismo.
- Recorrer los alrededores en mountain bike, aprovechando las zonas verdes cercanas.
- Relajarse en playas familiares como Marbella y Los Pocitos, ideales por su oleaje suave y ambiente tranquilo.
- Degustar la gastronomía local, con especial atención a la cocina marina en los restaurantes del balneario.
- Realizar excursiones a balnearios cercanos como Horcón, Quintero, Cachagua y Zapallar, completando la experiencia de la costa chilena.
Dónde queda Maitencillo
Maitencillo se encuentra en la zona central de Chile, a 183 km del Paso Internacional Los Libertadores y a 70 km de Viña del Mar. El balneario está a solo 15 km de Puchuncaví y a poco más de dos horas desde Santiago, lo que lo hace un destino muy accesible tanto para turistas chilenos como para los que viajan desde Argentina.
Cómo llegar a Maitencillo
Llegar a Maitencillo es sencillo y hay varias opciones según tu medio de transporte. Para quienes viajan en micro desde Santiago, los buses salen desde el terminal San Borja. Si preferís ir en auto, la ruta más directa pasa por la rotonda de Concón y continúa por la ruta F-30-E, que está bien señalizada durante todo el recorrido.
El trayecto desde Santiago dura aproximadamente dos horas, mientras que desde Viña del Mar el viaje se reduce a alrededor de una hora, lo que convierte a Maitencillo en un destino muy accesible para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas.
