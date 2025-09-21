Vacaciones en Chile: la playa que está a un paso de Mendoza y es hermosa

Dónde queda Maitencillo

Maitencillo se encuentra en la zona central de Chile, a 183 km del Paso Internacional Los Libertadores y a 70 km de Viña del Mar. El balneario está a solo 15 km de Puchuncaví y a poco más de dos horas desde Santiago, lo que lo hace un destino muy accesible tanto para turistas chilenos como para los que viajan desde Argentina.

Cómo llegar a Maitencillo

Llegar a Maitencillo es sencillo y hay varias opciones según tu medio de transporte. Para quienes viajan en micro desde Santiago, los buses salen desde el terminal San Borja. Si preferís ir en auto, la ruta más directa pasa por la rotonda de Concón y continúa por la ruta F-30-E, que está bien señalizada durante todo el recorrido.

El trayecto desde Santiago dura aproximadamente dos horas, mientras que desde Viña del Mar el viaje se reduce a alrededor de una hora, lo que convierte a Maitencillo en un destino muy accesible para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas.