Los detalles del truco con papel de aluminio que mejora el lavado de la ropa
Un truco casero simple y económico permite eliminar el pelo de perros y gatos que queda pegado en la ropa, dejando las prendas limpias en pocos minutos.
Cuando se piensa en un truco casero, el papel de aluminio suele relacionarse con la preparación o conservación de alimentos. Sin embargo, este elemento también ganó popularidad por un uso poco conocido dentro del hogar: colocarlo en la lavadora durante el lavado para obtener mejores resultados en la limpieza de la ropa.
De acuerdo con especialistas en limpieza, este truco casero puede contribuir a que las prendas luzcan en mejores condiciones, sobre todo en viviendas donde hay perros o gatos. En esos casos, el método ayuda a reducir la cantidad de pelos que quedan adheridos a la tela, un problema frecuente para quienes conviven con mascotas.
Para qué sirven las bolas de papel de aluminio en la lavadora
El truco casero consiste en hacer entre dos y tres bolas de papel de aluminio bien compactas, de un tamaño parecido al de un puño, y colocarlas dentro del tambor de la lavadora junto con la ropa antes de poner en marcha el ciclo de lavado.
Quienes conocen este método explican que el aluminio ayuda a disminuir la electricidad estática que se produce durante el lavado. Al reducir esa carga, también baja la cantidad de pelusas, fibras y pelos que suelen quedar adheridos a las prendas una vez que termina el programa.
Este procedimiento resulta especialmente práctico para quienes conviven con perros o gatos, ya que el pelo de las mascotas suele pegarse con facilidad en tejidos como el algodón, la lana o el polar.
Cómo hacer este truco casero paso a paso
Para aprovechar sus beneficios, solo hay que seguir estas recomendaciones:
- Armar entre dos y tres bolas de papel de aluminio, procurando que queden bien firmes.
- Introducirlas en el tambor de la lavadora junto con la ropa antes de comenzar el lavado.
- Seleccionar el programa habitual y, al finalizar el ciclo, retirar las bolas para volver a utilizarlas en futuras cargas, siempre que mantengan su forma.
Además de ayudar a desprender pelos y otros residuos, quienes utilizan este truco casero aseguran que también puede favorecer la conservación de prendas con relleno, como camperas acolchadas, acolchados o frazadas, ya que contribuye a que mantengan una textura más mullida y con mayor volumen.
Aunque este método no sustituye al suavizante ni modifica el funcionamiento de la lavadora, sí puede transformarse en un complemento útil para lograr un mejor acabado en cada lavado y mantener la ropa en mejores condiciones.
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