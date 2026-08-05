Los detalles del truco con papel de aluminio que mejora el lavado de la ropa

Cómo hacer este truco casero paso a paso

Para aprovechar sus beneficios, solo hay que seguir estas recomendaciones:

Armar entre dos y tres bolas de papel de aluminio, procurando que queden bien firmes.

de papel de aluminio, procurando que queden bien firmes. Introducirlas en el tambor de la lavadora junto con la ropa antes de comenzar el lavado.

junto con la ropa antes de comenzar el lavado. Seleccionar el programa habitual y, al finalizar el ciclo, retirar las bolas para volver a utilizarlas en futuras cargas, siempre que mantengan su forma.

Además de ayudar a desprender pelos y otros residuos, quienes utilizan este truco casero aseguran que también puede favorecer la conservación de prendas con relleno, como camperas acolchadas, acolchados o frazadas, ya que contribuye a que mantengan una textura más mullida y con mayor volumen.

Aunque este método no sustituye al suavizante ni modifica el funcionamiento de la lavadora, sí puede transformarse en un complemento útil para lograr un mejor acabado en cada lavado y mantener la ropa en mejores condiciones.