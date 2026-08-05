A qué hora llega el tormentón con ráfagas de más de 70 km/h y 50 milimetros de agua que puede anegar al AMBA
El pronóstico del tiempo alerta por un tormentón con ráfagas para este jueves. Conocé los horarios más críticos y cómo se desarrollará la lluvia en la ciudad.
El clima vuelve a generar profunda preocupación en toda la región del AMBA. La rápida evolución de un proceso de ciclogénesis sobre el centro-este de Argentina provocará este jueves un significativo evento de mal tiempo, caracterizado por un tormentón, ráfagas extremas e importante acumulación de agua.
El horario crítico del tormentón ventoso en Buenos Aires
Tras un miércoles gris con débiles precipitaciones, las condiciones meteorológicas desmejorarán marcadamente durante la mañana del jueves 6 de agosto. Las lluvias y tormentas irán avanzando progresivamente desde el interior del país hacia la zona metropolitana, elevando la amenaza constante.
De acuerdo a las estimaciones, el período de mayor intensidad y peligrosidad se registrará en torno al mediodía. La ventana temporal más crítica abarcará desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Durante ese lapso, el pronóstico extendido marca que las lluvias comenzarán de forma débil a las 12:00, pasarán a ser moderadas a las 13:00 con 5.5 mm acumulados, y alcanzarán su pico de intensidad a las 14:00 horas, cuando se espera una lluvia intensa que volcará 12 mm en tan solo 60 minutos.
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A lo largo de toda esa franja horaria crítica, las precipitaciones podrían acumular en forma localizada más de 50 milímetros de agua. Sumado a esto, los especialistas no descartan la caída de granizo y fuertes vientos.
Precisamente, el viento jugará un rol fundamental en el desarrollo del temporal. Hacia el final de la tarde, si bien las lluvias perderán intensidad, cobrará enorme trascendencia la fuerte circulación de vientos del sector sur. Se prevén violentas ráfagas máximas que oscilarán entre los 60 y 70 km/h, asociadas a la parte posterior del sistema de baja presión.
Frente a la posibilidad de que la ciudad sufra anegamientos y destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes dos alertas oficiales de nivel amarillo, una por tormentas fuertes y otra por vientos intensos. Finalmente, tras el paso del temporal, se espera el ingreso de una masa de aire frío que derrumbará las temperaturas de cara al fin de semana.
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