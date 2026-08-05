A qué hora llega el tormentón con ráfagas de más de 70 km/h y 50 milimetros de agua que puede anegar al AMBA

Precisamente, el viento jugará un rol fundamental en el desarrollo del temporal. Hacia el final de la tarde, si bien las lluvias perderán intensidad, cobrará enorme trascendencia la fuerte circulación de vientos del sector sur. Se prevén violentas ráfagas máximas que oscilarán entre los 60 y 70 km/h, asociadas a la parte posterior del sistema de baja presión.

Frente a la posibilidad de que la ciudad sufra anegamientos y destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes dos alertas oficiales de nivel amarillo, una por tormentas fuertes y otra por vientos intensos. Finalmente, tras el paso del temporal, se espera el ingreso de una masa de aire frío que derrumbará las temperaturas de cara al fin de semana.