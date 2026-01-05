La inteligencia artificial reveló los trabajos que necesitará el campo en el futuro

Lejos de reemplazar al productor tradicional, este perfil lo complementa. El operador analiza datos de suelo, clima y rendimiento para optimizar el uso de insumos, reducir costos y mejorar la productividad. Según proyecciones de inteligencia artificial aplicadas al agro, “la toma de decisiones basada en datos será clave para la competitividad del campo argentino”, y ese proceso requiere personas capacitadas para interpretar información técnica.

2. Técnico en drones y monitoreo de cultivos

El uso de drones dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta habitual en muchas explotaciones agropecuarias. Por eso, el campo argentino comienza a demandar técnicos especializados en drones y monitoreo de cultivos, capaces de detectar plagas, evaluar estrés hídrico y anticipar problemas antes de que impacten en la producción.

Este trabajo requiere formación técnica específica: manejo de equipos, lectura de imágenes aéreas, mantenimiento y análisis básico de datos. La inteligencia artificial destaca que “el monitoreo aéreo permite actuar antes y con mayor precisión”, pero subraya que sigue siendo imprescindible la intervención humana para transformar esa información en decisiones concretas dentro del lote.

3. Gestor de datos agropecuarios

La digitalización del agro genera enormes volúmenes de información: rindes, clima, suelos, logística, costos e insumos. Frente a ese escenario surge un perfil cada vez más necesario: el gestor de datos agropecuarios, encargado de ordenar, analizar y convertir esa información en decisiones productivas.

Este rol no se limita a una oficina alejada del campo, sino que trabaja en contacto permanente con productores y técnicos. Según modelos de proyección laboral, “el valor ya no está solo en producir, sino en interpretar correctamente la información que produce el campo argentino”, una tarea que hoy pocos dominan y que tendrá una demanda creciente.

El campo argentino del futuro no elimina empleo: lo transforma. Los nuevos trabajos combinan tecnología, conocimiento del territorio y capacidad de adaptación. Quienes logren formarse en estos perfiles tendrán mayores oportunidades en un sector estratégico para la economía del país, que ya no funciona como hace veinte años y que avanza, cada vez más, hacia una producción inteligente.