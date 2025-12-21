Cuáles serán las carreras con más futuro, según la IA

Dentro del abanico recomendado también figura higiene y seguridad laboral. En un escenario cada vez más regulado, este perfil técnico es clave en fábricas, obras, empresas y establecimientos educativos. Permite combinar tareas de campo con gestión administrativa y ofrece inserción en múltiples rubros, algo muy valorado para quienes buscan estabilidad.

La educación especial es otra de las áreas señaladas por la inteligencia artificial como irremplazable. Requiere creatividad, presencia y una lectura fina de cada situación. Acompañar procesos de aprendizaje personalizados es una tarea profundamente humana, donde la tecnología puede asistir, pero no sustituir la empatía ni la adaptación a cada ritmo.

Para quienes prefieren un camino técnico y concreto, la tecnicatura en mantenimiento industrial sigue firme. Aunque la industria avanzó en automatización, las plantas continúan necesitando personal capacitado para resolver imprevistos, ajustar equipos y responder ante fallas. Es un rol con buena remuneración y acceso desde instituciones públicas y privadas.

Estas opciones no prometen soluciones mágicas, pero sí algo más sólido continuidad laboral, valor humano y futuro posible. Después de los 35, cambiar de rumbo no es empezar de cero. Es usar la experiencia acumulada para construir, con inteligencia y realismo, los próximos años de trabajo y de vida.