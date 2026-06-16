La inteligencia artificial revelo qué carreras son las que conviene estudiar hoy

Otra de las opciones destacadas es Medicina, una profesión que mantiene una fuerte estabilidad laboral. Aunque la tecnología avanza dentro del área de la salud, el criterio profesional, la empatía y el vínculo con los pacientes continúan siendo aspectos fundamentales.

Según el análisis, el envejecimiento de la población y la necesidad constante de atención médica hacen que los profesionales de la salud sigan siendo indispensables. Además, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo, pero no en un reemplazo total del trabajo humano.

La tercera carrera mencionada es Psicología, un campo que ganó cada vez más importancia durante los últimos años. La preocupación por la salud mental, el estrés y el bienestar emocional impulsaron una mayor demanda de especialistas.

Para la IA, esta profesión tiene un gran potencial porque requiere escucha, comprensión y acompañamiento personalizado, habilidades donde el factor humano continúa siendo clave.

Más allá de estas opciones, la inteligencia artificial señala que el futuro laboral dependerá también de la capacidad de cada profesional para actualizarse, aprender nuevas herramientas y adaptarse a los cambios del mercado.