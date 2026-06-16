La inteligencia artificial revelo qué carreras son las que conviene estudiar hoy
Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes para muchos jóvenes, especialmente cuando el mercado laboral cambia constantemente.
En este escenario, la inteligencia artificial analizó cuáles son las profesiones que podrían tener mayor demanda en los próximos años.
Según la IA, las carreras con mejores perspectivas no son únicamente aquellas vinculadas con la tecnología, sino también las que responden a necesidades humanas que continúan creciendo y que requieren habilidades difíciles de reemplazar.
El análisis destaca profesiones donde se combinan conocimientos técnicos, capacidad de adaptación, pensamiento crítico y contacto humano. Estas áreas podrían ofrecer mayores oportunidades laborales debido a su importancia dentro de la sociedad y la economía.
Las carreras universitarias que conviene estudiar hoy según la IA
Una de las carreras mejor posicionadas según la inteligencia artificial es Ingeniería en Sistemas o Informática. El crecimiento de la digitalización, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y la necesidad de especialistas en software hacen que estos profesionales sean cada vez más buscados.
La IA sostiene que la demanda seguirá aumentando porque prácticamente todos los sectores necesitan incorporar soluciones digitales. Los especialistas en sistemas no solo trabajan programando, sino también diseñando plataformas, mejorando procesos y resolviendo problemas tecnológicos dentro de organizaciones.
Otra de las opciones destacadas es Medicina, una profesión que mantiene una fuerte estabilidad laboral. Aunque la tecnología avanza dentro del área de la salud, el criterio profesional, la empatía y el vínculo con los pacientes continúan siendo aspectos fundamentales.
Según el análisis, el envejecimiento de la población y la necesidad constante de atención médica hacen que los profesionales de la salud sigan siendo indispensables. Además, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo, pero no en un reemplazo total del trabajo humano.
La tercera carrera mencionada es Psicología, un campo que ganó cada vez más importancia durante los últimos años. La preocupación por la salud mental, el estrés y el bienestar emocional impulsaron una mayor demanda de especialistas.
Para la IA, esta profesión tiene un gran potencial porque requiere escucha, comprensión y acompañamiento personalizado, habilidades donde el factor humano continúa siendo clave.
Más allá de estas opciones, la inteligencia artificial señala que el futuro laboral dependerá también de la capacidad de cada profesional para actualizarse, aprender nuevas herramientas y adaptarse a los cambios del mercado.
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