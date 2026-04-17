La marca deportiva estadounidense que llega a la Argentina: dónde comprar

Qué productos venderá Skechers y cuáles son sus precios en Argentina

En su tienda local y página web, Skechers ofrecerá una amplia variedad de productos centrados especialmente en zapatillas deportivas, urbanas y de entrenamiento, uno de los segmentos donde la marca logró consolidarse internacionalmente.

Según su tienda oficial en Argentina, los precios actuales van desde alrededor de $55.999 en modelos infantiles hasta $239.999 en líneas premium deportivas.

Entre los artículos más buscados aparecen modelos como las Go Run, orientadas al entrenamiento y running; las clásicas Uno Stand On Air, de perfil urbano, que rondan los $129.999; y propuestas técnicas de alto rendimiento como las SKX Aero Burst, valuadas en $239.999.