La mejor manera para mejorar la vista y entrenar los ojos
Un especialista en neuro-optometría reveló los hábitos y ejercicios clave para cuidar la vista y mantenerla saludable a lo largo de todas las etapas de la vida.
La salud visual se vuelve cada vez más importante frente al aumento de la miopía y la pérdida de agudeza con la edad. El neuro-optometrista Bryce Appelbaum compartió qué hábitos diarios pueden ayudar a retrasar el desgaste de la vista y optimizar el rendimiento ocular.
Appelbaum hace una distinción clave entre “vista” y “visión”: la vista es la capacidad de enfocar con claridad, mientras que la visión incluye cómo el cerebro interpreta lo que los ojos perciben.
Por eso, aconseja ejercitar el sistema visual mediante rutinas específicas, tomar pausas frente a las pantallas y mantener una alimentación saludable, medidas que no solo benefician la concentración, sino también la salud mental.
Consejos para mejorar la visión
Mantener la salud visual es posible incorporando hábitos sencillos en la rutina diaria. Entre las recomendaciones del neuro-optometrista Bryce Appelbaum se destacan:
- Regla 20-20-20: cada 20 minutos frente a pantallas, mirar un objeto a unos 6 metros durante 20 segundos para relajar la vista.
- Ejercicios de enfoque: alternar la mirada entre un objeto cercano, como un dedo, y uno lejano fortalece los músculos internos del ojo.
- Exposición a luz natural: recibir sol por la mañana y al atardecer ayuda a regular el sueño y a reducir la fatiga ocular.
- Actividad física: caminar mientras se observa el horizonte estimula la visión periférica, mejora la coordinación y relaja los ojos.
- Nutrición adecuada: consumir alimentos ricos en luteína, zeaxantina y antioxidantes como vitaminas A, C y E protege la retina y contribuye a la salud ocular.
El especialista advierte también sobre los riesgos de pasar demasiado tiempo frente a pantallas, sobre todo al inicio y al final del día, ya que puede alterar el sueño y aumentar la fatiga visual. Sustituir algunas lecturas digitales por libros impresos es una buena estrategia para reducir la tensión ocular.
Cuidar la vista no depende únicamente de usar lentes: con hábitos saludables, rutinas simples y una dieta equilibrada, es posible proteger los ojos y mejorar la concentración en todas las etapas de la vida.
