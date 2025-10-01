 La mejor manera para mejorar la vista y entrenar los ojos

Embed - ¿Sabías que la regla 20/20/20 puede mejorar tu salud visual?

El especialista advierte también sobre los riesgos de pasar demasiado tiempo frente a pantallas, sobre todo al inicio y al final del día, ya que puede alterar el sueño y aumentar la fatiga visual. Sustituir algunas lecturas digitales por libros impresos es una buena estrategia para reducir la tensión ocular.

Cuidar la vista no depende únicamente de usar lentes: con hábitos saludables, rutinas simples y una dieta equilibrada, es posible proteger los ojos y mejorar la concentración en todas las etapas de la vida.