La célebre reflexión de Friedrich Nietzsche sobre el intelecto y el sentido del humor.

Nietzsche no proponía la risa como evasión. Más bien la entendía como un recurso para fortalecerse ante lo adverso y encarar problemas con herramientas mentales más ágiles.

Comprender una broma exige creatividad, abstracción, velocidad mental y lectura de contexto social. El humor aporta información sobre estilos cognitivos, pero no define por sí solo la inteligencia.

Los especialistas insisten en que el vínculo entre humor y la inteligencia es complejo: el primero puede revelar destrezas cognitivas pero también rasgos de personalidad, cultura y contexto. Por eso, las pruebas estandarizadas y las mediciones formales siguen siendo las herramientas centrales para evaluar la inteligencia, mientras que el humor queda como un indicador complementario y valioso.

La máxima de Nietzsche continúa alimentando conversaciones porque junta pensamiento crítico y ligereza. Para muchos, su sentencia funciona como invitación a cultivar una mirada más elástica y creativa; para otros, es una metáfora que exige matices.