La NASA advirtió sobre la construcción que movió el eje de la Tierra

No obstante, Chao insiste en que será importante estudiar el fenómeno para saber la importancia de la influencia humana en el comportamiento terrestre.

Cómo la presa china puede cambiar la rotación de la Tierra

Es necesario entender algunos conceptos básicos de geofísica. La Tierra no es una esfera perfecta; su rotación depende de la distribución equilibrada de su masa. Cuando se construye algo como el embalse de las Tres Gargantas , se produce un reasignamiento de masa continental.

Esa cantidad inmensa de agua actúa como un peso que tira del eje de rotación, parecido a cuando un patinador gira más lento si extiende los brazos.