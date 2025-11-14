La NASA advirtió sobre la construcción que movió el eje de la Tierra
La agencia espacial estadounidense informó que la influencia directa del humano logró cambiar la rotación del planeta y eso podría traer consecuencias ambientales.
La NASA confirmó que una construcción humana en China está teniendo efectos en la rotación de la Tierra, lo cual podría cambiar la duración de los días. Los científicos están investigando qué consecuencias podría traer a corto plazo.
Esta información trascendió a través de la misma agencia espacial estadounidense, quien publicó una nota en 2005. De esta manera, se comprobó cómo los grandes movimientos de masas de agua pueden influir en el eje terrestre.
La construcción humana que cambió el eje de la Tierra y ralentizó los días
La construcción que cambió el eje de la Tierra, según la NASA, es la Presa de las Tres Gargantas en China. Se trata de la central hidroeléctrica más grande del mundo y está construida sobre el río Yangtsé.
Sus 27,47 millones de m³ de hormigón y 181 metros de altura generan un promedio anual de aproximadamente 84.700 a 112.000 millones de kilovatios-hora (kWh). A raíz de esta construcción, se abastecen a decenas de millones de personas.
Los efectos produce la presa china en la Tierra
El geofísico Benjamin Fong Chao, del Jet Propulsion Laboratory afirmó que “cualquier evento que implique movimiento de masa afecta la rotación de la Tierra, desde el clima estacional hasta la conducción de un automóvil”.
No obstante, Chao insiste en que será importante estudiar el fenómeno para saber la importancia de la influencia humana en el comportamiento terrestre.
Cómo la presa china puede cambiar la rotación de la Tierra
Es necesario entender algunos conceptos básicos de geofísica. La Tierra no es una esfera perfecta; su rotación depende de la distribución equilibrada de su masa. Cuando se construye algo como el embalse de las Tres Gargantas , se produce un reasignamiento de masa continental.
Esa cantidad inmensa de agua actúa como un peso que tira del eje de rotación, parecido a cuando un patinador gira más lento si extiende los brazos.
