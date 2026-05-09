El nuevo elemento creado por la NASA que fue diseñado con impresoras 3D y soporta altas temperaturas

Nuevos proyectos para GRX-810

La industria espacial comercial y otras industrias, como la aeronáutica, están probando el GRX-810 para aplicaciones adicionales. Por ejemplo, Vectoflow, cliente de Elementum 3D, está probando un sensor de flujo GRX-810, que miden la velocidad de los gases en las turbinas, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el rendimiento del motor.

Sin embargo, este tipo de sensores se queman en minutos por las altas temperaturas, pero con este nuevo metal podrían durar mucho más, mejorando la eficiencia del combustible, reduciendo emisiones y evitando el reemplazo constante de piezas.