El nuevo elemento creado por la NASA que fue diseñado con impresoras 3D y soporta altas temperaturas
Se trata de un metal que puede durar hasta un año a 1.027 °C bajo cargas de tensión que agrietarían cualquier otra aleación en cuestión de horas.
La NASA desarrolló un nuevo metal diseñado para soportar condiciones extremas de calor, pensado especialmente para motores de cohetes y aviones. Se llama GRX-810 y se fabrica mediante impresión 3D, lo que permite producir piezas con formas más complejas en comparación con las piezas metálicas fabricadas con métodos tradicionales.
El GRX-10 puede durar hasta un año a 1.027 °C bajo cargas de tensión que agrietarían cualquier otra aleación asequible en cuestión de horas.
Los metales principales de GRX-810 incluyen níquel, cobalto y cromo. Estos logran un aumento en su resistencia térmica y mejoran su rendimiento. De esa manera, si la pieza se recicla y se vuelve a imprimir, mantiene la misma resistencia.
La fabricación del GRX-810 se encuentra a cargo de Elementum 3D, una empresa de Colorado que tiene la licencia exclusiva. "Se trata de un material sometido a tensión o a una carga pesada a alta temperatura puede empezar a deformarse y estirarse casi como si fuera caramelo", expresó Jeremy Iten, director técnico de Elementum 3D.
Por otro lado, agregó que "las pruebas iniciales realizadas en la producción a gran escala de nuestra aleación GRX-810 mostraron una vida útil el doble de larga que la del material producido inicialmente en lotes pequeños, y estas ya eran fantásticas".
Nuevos proyectos para GRX-810
La industria espacial comercial y otras industrias, como la aeronáutica, están probando el GRX-810 para aplicaciones adicionales. Por ejemplo, Vectoflow, cliente de Elementum 3D, está probando un sensor de flujo GRX-810, que miden la velocidad de los gases en las turbinas, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el rendimiento del motor.
Sin embargo, este tipo de sensores se queman en minutos por las altas temperaturas, pero con este nuevo metal podrían durar mucho más, mejorando la eficiencia del combustible, reduciendo emisiones y evitando el reemplazo constante de piezas.
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