La NASA detalló cuáles son las mejores plantas de interior

Benceno

Formaldehído

Xileno

Tricloroetileno

Amoníaco

Según el informe, estos elementos suelen encontrarse en productos de uso cotidiano y pueden acumularse especialmente en ambientes con poca ventilación.

A partir de esta investigación, varias plantas comenzaron a ser recomendadas para oficinas, departamentos y hogares debido a su resistencia y capacidad de adaptación a interiores.

Plantas de interior que purifican el aire

Estas son algunas de las especies destacadas por el estudio de la NASA:

Espatifilo

También conocido como “lirio de la paz”, es una de las plantas ornamentales más populares para interiores gracias a sus flores blancas y su facilidad de adaptación a espacios con luz moderada.

Potus

Es una de las plantas más elegidas por su resistencia y fácil mantenimiento. Puede crecer tanto en macetas como en formatos colgantes y se adapta muy bien a lugares con luz indirecta.

Lengua de suegra

La sansevieria es famosa por sus hojas verticales y por su gran resistencia. Uno de sus puntos más destacados es que libera oxígeno durante la noche, por lo que muchas personas la colocan en dormitorios.

Palmera areca

Esta planta aporta un estilo tropical a los ambientes interiores y también ayuda a generar humedad natural dentro del hogar. Suele utilizarse en macetas grandes y espacios amplios.

Aloe vera

Además de sus conocidos usos cosméticos y medicinales, el aloe vera también aparece mencionado en investigaciones relacionadas con la purificación del aire en interiores.

Los especialistas recomiendan ubicar estas plantas en espacios con buena luz natural indirecta, evitar el exceso de agua y limpiar periódicamente sus hojas para mantenerlas saludables.