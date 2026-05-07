La NASA detalló cuáles son las mejores plantas de interior
Un estudio realizado por la NASA identificó cuáles son las especies más recomendadas para absorber contaminantes presentes en espacios cerrados.
Las plantas de interior ganaron protagonismo en los últimos años no solamente por cuestiones estéticas, sino también por sus posibles beneficios vinculados al bienestar y la calidad del aire. Muchas personas comenzaron a incorporarlas en habitaciones, oficinas y livings para crear espacios más agradables y naturales.
En este contexto, uno de los estudios más citados sobre el tema fue desarrollado por la NASA. El famoso informe “Clean Air Study” analizó cómo distintas especies reaccionaban frente a contaminantes comunes presentes en ambientes cerrados.
Los resultados mostraron que ciertas plantas pueden colaborar en la absorción de compuestos químicos presentes en muebles, pinturas, alfombras y productos de limpieza.
Qué dice el estudio de la NASA
El estudio realizado por científicos de la NASA buscó investigar de qué manera algunas plantas podían contribuir a mejorar el aire en espacios interiores.
Durante los experimentos, distintas especies fueron colocadas en cámaras selladas para observar su capacidad de absorber sustancias químicas consideradas contaminantes. Entre los compuestos detectados con mayor frecuencia aparecieron:
- Benceno
- Formaldehído
- Xileno
- Tricloroetileno
- Amoníaco
Según el informe, estos elementos suelen encontrarse en productos de uso cotidiano y pueden acumularse especialmente en ambientes con poca ventilación.
A partir de esta investigación, varias plantas comenzaron a ser recomendadas para oficinas, departamentos y hogares debido a su resistencia y capacidad de adaptación a interiores.
Plantas de interior que purifican el aire
Estas son algunas de las especies destacadas por el estudio de la NASA:
Espatifilo
También conocido como “lirio de la paz”, es una de las plantas ornamentales más populares para interiores gracias a sus flores blancas y su facilidad de adaptación a espacios con luz moderada.
Potus
Es una de las plantas más elegidas por su resistencia y fácil mantenimiento. Puede crecer tanto en macetas como en formatos colgantes y se adapta muy bien a lugares con luz indirecta.
Lengua de suegra
La sansevieria es famosa por sus hojas verticales y por su gran resistencia. Uno de sus puntos más destacados es que libera oxígeno durante la noche, por lo que muchas personas la colocan en dormitorios.
Palmera areca
Esta planta aporta un estilo tropical a los ambientes interiores y también ayuda a generar humedad natural dentro del hogar. Suele utilizarse en macetas grandes y espacios amplios.
Aloe vera
Además de sus conocidos usos cosméticos y medicinales, el aloe vera también aparece mencionado en investigaciones relacionadas con la purificación del aire en interiores.
Los especialistas recomiendan ubicar estas plantas en espacios con buena luz natural indirecta, evitar el exceso de agua y limpiar periódicamente sus hojas para mantenerlas saludables.
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