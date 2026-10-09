La NASA desarrolla un telescopio de última generación para superar las imágenes del James Webb

El James Webb puede observar desde los 0,6 hasta los 28,5 micrómetros y cubre principalmente el infrarrojo cercano y medio. PRIMA, equipado con un telescopio de 1,8 metros, trabajará aproximadamente entre los 25 y los 260 micrómetros, por lo que habrá un pequeño solapamiento entre ambos, pero llegará mucho más lejos en el infrarrojo y permitirá estudiar fenómenos que quedan fuera de las capacidades del Webb.

El nuevo telescopio espacial de la NASA será especialmente útil para investigar regiones ocultas tras grandes cantidades de polvo y seguir la evolución de los materiales que terminan formando nuevos sistemas planetarios.

Actualmente no existe ningún observatorio astronómico operativo dedicado a cubrir esta región del infrarrojo lejano con capacidades comparables a las previstas para PRIMA. El telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea estudió estas longitudes de onda hasta que terminó sus operaciones en 2013, mientras que el observatorio aerotransportado SOFIA de la NASA y Alemania dejó de funcionar en septiembre de 2022.

Probe Explorers, una nueva categoría de misiones de la NASA

La misión será además la primera representante de la nueva categoría Probe Explorers creada por la NASA dentro de su veterano programa Explorers. Esta clase fue recomendada en el estudio decenal de astronomía y astrofísica de la agencia espacial de 2020 para cubrir el hueco existente entre las grandes misiones estratégicas de la agencia y los proyectos más pequeños del veterano programa Explorers.

PRIMA tendrá que completar la fase B y superar una revisión en la que se analizará su situación técnica, su presupuesto y el calendario previsto. Si la NASA confirma entonces la misión, entrará en la fase C, dedicada al diseño definitivo y la fabricación, y después llegarán las pruebas y la preparación del lanzamiento.

Si todos esos pasos se completan según lo previsto, la NASA pretende lanzar PRIMA en 2033 para una misión inicial de cinco años gestionada por el JPL. El proyecto tiene un presupuesto máximo de 1.200 millones de dólares, sin incluir el lanzamiento y otros costes externos.