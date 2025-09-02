La NASA descubre pruebas contundentes de vida cerca de la Tierra
La NASA acaba de dar un paso que podría cambiar para siempre la manera en la que miramos el universo. Los científicos detectaron indicios de vida en un planeta enano que se encuentra sorprendentemente cerca de nosotros.
Durante décadas, los astrónomos se hicieron la misma pregunta: ¿estamos solos en el universo?. Ahora, la respuesta parece estar un poco más cerca gracias a un descubrimiento en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Allí se encuentra un planeta enano que, según las últimas investigaciones, alguna vez tuvo las condiciones necesarias para que organismos vivos pudieran desarrollarse.
El hallazgo sorprendió porque se trata de Ceres, un cuerpo celeste relativamente pequeño que fue identificado en 1801 y que hasta hace poco se consideraba un asteroide más. Sin embargo, su tamaño —950 kilómetros de diámetro— y su ubicación —a 237 millones de kilómetros de la Tierra— lo convirtieron en un objetivo clave para la NASA. Lo más impactante es que, en el pasado, habría contado con calor interno, agua líquida y moléculas orgánicas: todo lo que se necesita para la vida.
Aunque hoy Ceres es un páramo helado, los expertos aseguran que hace miles de millones de años tuvo un océano subterráneo y procesos químicos muy similares a los que existen en nuestro propio planeta. Eso abre la puerta a la posibilidad de que allí hayan sobrevivido microbios extraterrestres, aunque todavía no haya pruebas directas de que eso efectivamente ocurrió.
El hallazgo histórico de la NASA
Los datos más reveladores provienen de la misión Dawn, que orbitó Ceres entre 2015 y 2018. Las imágenes registraron manchas brillantes en su superficie, que resultaron ser restos de sal traídos desde un océano subterráneo. Ese océano, aunque ahora esté congelado, contenía moléculas orgánicas y fuentes de energía química capaces de sostener vida microscópica.
Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona incluso lograron recrear el interior de Ceres en su etapa más activa, hace entre 2500 y 4000 millones de años. El estudio concluyó que el planeta contaba con fluidos hidrotermales —agua caliente cargada de gases y minerales—, un entorno perfecto para los microbios quimiotróficos, los mismos que prosperan en las profundidades marinas de la Tierra.
En la actualidad, Ceres ya no tiene esa actividad interna: la temperatura ronda los -27 °C y el agua que queda está atrapada en forma de salmuera bajo el hielo. Sin embargo, el simple hecho de que alguna vez haya reunido todos los ingredientes necesarios para la vida lo convierte en uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario