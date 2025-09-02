La NASA descubre pruebas contundentes de vida cerca de la Tierra

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona incluso lograron recrear el interior de Ceres en su etapa más activa, hace entre 2500 y 4000 millones de años. El estudio concluyó que el planeta contaba con fluidos hidrotermales —agua caliente cargada de gases y minerales—, un entorno perfecto para los microbios quimiotróficos, los mismos que prosperan en las profundidades marinas de la Tierra.

En la actualidad, Ceres ya no tiene esa actividad interna: la temperatura ronda los -27 °C y el agua que queda está atrapada en forma de salmuera bajo el hielo. Sin embargo, el simple hecho de que alguna vez haya reunido todos los ingredientes necesarios para la vida lo convierte en uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna.