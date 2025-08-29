La NASA hizo un histórico hallazgo en otro planeta: el mineral que sugiere la presencia de agua y oxígeno

Meseta de Juventae (Juventae Plateau) está ubicada sobre un cañón de 5 km de profundidad, conserva señales de un Marte mucho más húmedo. Ahí se encontraron canales de agua antiguos y un punto con depósitos de sulfatos dejados por pozas que se evaporaron lentamente.

Vista meseta chasma Una vista de la meseta sobre Juventae Chasma con unidades de composición del instrumento Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM). (Foto: SETI/NASA).

Entre esos restos aparecieron capas de sulfatos ferrosos hidratados. Estas capas quedaron atrapadas entre rocas basálticas, lo que sugiere que el calor de la lava o cenizas volcánicas transformó los minerales.

“La investigación de las morfologías y estratigrafías de estas cuatro unidades compositivas nos permitió determinar sus edades relativas y modos de formación”, señaló la Dra. Catherine Weitz, coautora del estudio.

Aram Chaos es un terreno caótico dentro de un antiguo cráter de impacto, formado por inundaciones catastróficas que luego se secaron. Allí los investigadores encontraron depósitos estratificados de sulfatos de hierro y magnesio, clara evidencia de que Marte fue mucho más húmedo en el pasado.

Las capas superiores contienen sulfatos polihidratados, las inferiores sulfatos monohidratados, y en sectores puntuales, el nuevo hidroxisulfato férrico. Cada uno tiene su firma espectral única, lo que permitió identificarlos a través del espectrómetro orbital CRISM.

El laboratorio como espejo de Marte

Los investigadores reprodujeron en laboratorio las condiciones del planeta rojo. Usaron compuestos como la rozenita (con cuatro moléculas de agua) y observaron cómo al calentarse a 50 °C se transformaban en szomolnokita (una sola molécula de agua), y al superar los 100 °C surgía el hidroxisulfato férrico, que contiene hidroxilos (OH) en lugar de agua en su estructura.

Este proceso requiere oxígeno gaseoso y genera agua como subproducto (Ecuación 1): 4 Fe²SO·HO + O → 4 Fe³SOOH + 2 HO

En términos simples: al calentar sulfatos hidratados con oxígeno, se liberan moléculas de agua y se forma un compuesto más estable. Esto explica por qué su detección desde órbita fue posible: el cambio atómico modifica cómo el mineral refleja la luz infrarroja, creando una firma distinta.

Qué implica este hallazgo para Marte

La investigación demuestra que ciertas zonas del planeta rojo estuvieron térmica y químicamente activas en épocas más recientes de lo que se creía. Esto abre nuevas preguntas sobre la habitabilidad tardía de Marte: si el calor, agua y oxígeno coexistieron, pudieron darse condiciones aptas para la vida.

El artículo completo, titulado “Caracterización del hidroxisulfato férrico en Marte e implicaciones del entorno geoquímico que sustenta su formación”, fue publicado en Nature Communications.