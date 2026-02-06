La NASA descubrió un asteroide con altas probabilidades de colisionar: los detalles
El 2024 YR4 tiene un 4% de probabilidad de chocar contra la Luna, lo que liberaría una energía de 6,5 megatones y generaría un cráter de un kilómetro.
La comunidad astronómica internacional mantiene su mirada fija en el 2024 YR4, un asteroide de unos 60 metros de diámetro que ha roto récords en las escalas de vigilancia espacial, y tras descartarse un posible impacto directo contra la Tierra, los nuevos cálculos —basados en observaciones del Telescopio James Webb durante 2025— sitúan a la Luna como el blanco probable para el 22 de diciembre de 2032.
Aunque su tamaño (similar a un edificio de 15 pisos) no representa un peligro de extinción, la energía de una eventual isión sería devastadora para la superficie lunar. Se estima que el choque liberaría una fuerza equivalente a 6,5 megatoneladas de TNT, lo que lo convertiría en el impacto lunar más enérgico registrado por la humanidad.
Las consecuencias de este fenómeno se sentirían en nuestro planeta de una forma espectacular:
- Destello visible: El choque produciría una luz intensa que podría observarse a simple vista desde la Tierra.
- Lluvia de escombros: El impacto eyectaría unos 100 millones de kilogramos de roca lunar al espacio.
- Meteoros lunares: Parte de ese material entraría en nuestra atmósfera, creando una lluvia de estrellas compuesta por fragmentos de la propia Luna.
El objeto 2024 YR4 y las probabilidades
El 2024 YR4 ostenta actualmente la clasificación más alta en la escala de peligro de la NASA para objetos cercanos a la Tierra (NEO). A modo de comparación, su probabilidad de impacto del 4% supera el 2,7% que llegó a registrar el famoso asteroide Apophis en 2004 antes de ser descartado.
Los científicos señalan que este evento ofrece una oportunidad única: permitiría estudiar muestras de la corteza lunar que caerían directamente a la Tierra en forma de meteoritos. No obstante, para obtener precisiones definitivas habrá que esperar hasta 2028, año en que el cuerpo celeste volverá a estar en una posición óptima para ser rastreado por los telescopios terrestres.
Lo que se sabe sobre el posible lugar del choque
Los modelos científicos sugieren que un asteroide de este tamaño probablemente explotaría en el aire al ingresar a la atmósfera. Si el evento ocurriera sobre el océano, los especialistas descartan la generación de un tsunami.
En caso de un impacto aéreo sobre zonas pobladas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría causar daños menores, como rotura de ventanas o afectaciones estructurales leves. Un escenario con un asteroide de hasta 90 metros, aunque menos probable, generaría consecuencias más amplias en áreas urbanas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario