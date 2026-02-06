La NASA descubrió un asteroide con altas probabilidades de colisionar: los detalles

Lo que se sabe sobre el posible lugar del choque

Los modelos científicos sugieren que un asteroide de este tamaño probablemente explotaría en el aire al ingresar a la atmósfera. Si el evento ocurriera sobre el océano, los especialistas descartan la generación de un tsunami.

En caso de un impacto aéreo sobre zonas pobladas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría causar daños menores, como rotura de ventanas o afectaciones estructurales leves. Un escenario con un asteroide de hasta 90 metros, aunque menos probable, generaría consecuencias más amplias en áreas urbanas.