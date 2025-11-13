Una Luna del sistema solar podría tener vida, según la NASA

Según la doctora Georgina Miles, del Southwest Research Institute, “comprender cómo se genera y se conserva la energía en Encélado es fundamental para saber si realmente puede sostener vida”.

Las características de Encélado

Encélado es una de las lunas más pequeñas de Saturno, con apenas 500 kilómetros de diámetro, pero también una de las más activas del sistema solar. Su superficie, recubierta de hielo brillante, oculta un océano global salado alimentado por la energía del interior del planeta.

Los científicos estiman que la capa de hielo que lo cubre tiene entre 20 y 28 kilómetros de espesor, dependiendo de la región, y que bajo esa barrera se extiende un vasto mar líquido rico en fósforo e hidrocarburos complejos, elementos considerados esenciales para la vida.

La combinación de agua líquida, calor interno y compuestos químicos convierte a Encélado en uno de los mejores candidatos para la vida fuera de la Tierra, junto con Europa, la luna de Júpiter.

Este descubrimiento, sumado a los indicios de actividad geotérmica, abre la posibilidad de futuras misiones destinadas a perforar el hielo o estudiar los géiseres del polo sur en busca de rastros biológicos.