Spreen buscará un Récord Guinness en un evento en el que habrá café de especialidad por $5.000
Llega una nueva edición del gran evento gratuito Cafecito BA, donde el famoso streamer Spreen intentará crear el alfajor más grande del mundo en la Ciudad.
Este fin de semana, la icónica Plaza de las Naciones Unidas se convertirá en el epicentro de una fiesta gastronómica inigualable. La esperada edición de Cafecito BA reunirá a miles de personas para disfrutar de los mejores granos y presenciar cómo Spreen intentará hacer historia al aire libre.
El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, los amantes del buen café y las actividades recreativas tienen una cita imperdible en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca celebrar la cultura cafetera porteña mezclando el culto por esta tradicional infusión con múltiples experiencias culturales, literarias y musicales.
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El desafío de Spreen para quebrar el Récord Guinness mundial
El gran atractivo de esta nueva edición se vivirá durante la jornada del sábado. El popular streamer santafesino y cofundador de la marca GIGA intentará una verdadera hazaña pastelera que atraerá a miles de jóvenes. La original iniciativa consiste en elaborar en vivo el alfajor más grande del mundo para romper una marca global oficial y quedar en la historia.
El arduo proceso de preparación del alfajor gigante comenzará a las 10:30 horas y se extenderá ininterrumpidamente durante gran parte de la tarde hasta las 17:00 horas. Posteriormente, a las 17:20 horas, el esfuerzo será evaluado minuciosamente por un juez oficial de la franquicia Guinness World Records, quien estará a cargo de verificar las medidas exactas, el peso y otorgar la correspondiente certificación mundial ante la mirada atenta del público presente.
Qué degustar y cuánto cuesta la experiencia gastronómica
El evento se desarrollará en el amplio parque que alberga a la famosa Floralis Genérica, ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 2301. Si bien el acceso general es totalmente gratuito, los asistentes contarán con más de 20 puestos exclusivos de las mejores cafeterías de la Ciudad para comprar y degustar diversas especialidades.
La oferta culinaria promete abarcar múltiples opciones para todos los paladares y bolsillos. Según anunciaron los organizadores oficiales, habrá grandes variedades de café con precios accesibles que partirán desde los $5.000, mientras que las porciones de pastelería dulce y las alternativas saladas arrancarán a partir de los $4.500. Además, se dispondrán de puestos especiales con sándwiches y menús para almorzar durante el mediodía.
Cronograma completo de shows y actividades al aire libre
Durante todo el fin de semana, el predio se llenará de aroma a tostado e invitará al público a descubrir diferentes propuestas inmersivas: desde ver series en un cine al aire libre y relajarse en espacios de lectura, hasta animarse a participar en una lectura de borra de café o escuchar DJ sets. El horario oficial será el sábado de 10:30 a 19:00 horas y el domingo de 10:30 a 18:00 horas.
Sábado 5 de septiembre:
- 11:00 a 14:00 horas: clases dinámicas de cocina a cargo de la marca Tregar.
- 12:30 horas: show musical de saxo interpretado en vivo por Jorgelina Avigliano.
- 15:30 horas: presentación estelar de La Puerta Musical, un destacado cuarteto de cuerdas.
Domingo 6 de septiembre:
- 12:30 horas: show musical de saxo a cargo de Jorgelina Avigliano.
- 15:00 horas: nueva función de La Puerta Musical con su gran ensamble de cuerdas.
- 17:00 horas: cierre vibrante de la mano de Festa Bros, brindando un espectáculo de vinilos con los mejores éxitos de los años 80s.
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