Spreen buscará un Récord Guinness en un evento en el que habrá café de especialidad por $5.000

Qué degustar y cuánto cuesta la experiencia gastronómica

El evento se desarrollará en el amplio parque que alberga a la famosa Floralis Genérica, ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 2301. Si bien el acceso general es totalmente gratuito, los asistentes contarán con más de 20 puestos exclusivos de las mejores cafeterías de la Ciudad para comprar y degustar diversas especialidades.

La oferta culinaria promete abarcar múltiples opciones para todos los paladares y bolsillos. Según anunciaron los organizadores oficiales, habrá grandes variedades de café con precios accesibles que partirán desde los $5.000, mientras que las porciones de pastelería dulce y las alternativas saladas arrancarán a partir de los $4.500. Además, se dispondrán de puestos especiales con sándwiches y menús para almorzar durante el mediodía.

Cronograma completo de shows y actividades al aire libre

Durante todo el fin de semana, el predio se llenará de aroma a tostado e invitará al público a descubrir diferentes propuestas inmersivas: desde ver series en un cine al aire libre y relajarse en espacios de lectura, hasta animarse a participar en una lectura de borra de café o escuchar DJ sets. El horario oficial será el sábado de 10:30 a 19:00 horas y el domingo de 10:30 a 18:00 horas.

Sábado 5 de septiembre:

11:00 a 14:00 horas: clases dinámicas de cocina a cargo de la marca Tregar.

12:30 horas: show musical de saxo interpretado en vivo por Jorgelina Avigliano.

15:30 horas: presentación estelar de La Puerta Musical, un destacado cuarteto de cuerdas.

Domingo 6 de septiembre: