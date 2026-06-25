Misión espacial Artemis III: la NASA presentó a la tripulación para el próximo viaje lunar

Por su parte, Luca Parmitano ocupará el rol de piloto y marcará un hecho destacado dentro del programa, ya que representa la participación de la Agencia Espacial Europea en esta nueva fase de exploración lunar.

El astronauta italiano aportará sus conocimientos en vuelos espaciales de larga duración y operaciones complejas fuera de la Tierra. Su incorporación refleja la cooperación internacional detrás del proyecto Artemis.

Otro de los seleccionados es Andre Douglas, quien será especialista de misión. Su trabajo estará enfocado en acompañar las pruebas técnicas necesarias para evaluar sistemas fundamentales de la nave y las futuras operaciones vinculadas con la Luna.

Finalmente, Frank Rubio completará la tripulación principal como especialista de misión. Su experiencia será clave durante los ensayos y procedimientos destinados a preparar los próximos pasos de la exploración lunar.

Artemis III buscará probar maniobras de encuentro, acoplamiento y coordinación entre diferentes sistemas espaciales. Estas pruebas serán esenciales para perfeccionar las tecnologías necesarias antes de nuevas misiones sobre la superficie lunar.