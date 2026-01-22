La NASA reveló que la Tierra se está oscureciendo: los detalles
La NASA encendió las alarmas a nivel mundial al confirmar que la Tierra atraviesa un proceso conocido como oscurecimiento global.
Según los científicos, el planeta está perdiendo su capacidad de reflejar la luz solar, lo que acelera el calentamiento global.
Los datos analizados abarcan más de dos décadas de mediciones satelitales y muestran una tendencia sostenida que preocupa a la comunidad científica internacional, ya que implica que la Tierra absorbe cada vez más energía del Sol en lugar de devolverla al espacio.
El descubrimiento que hace temer por el futuro del planeta
El estudio fue liderado por especialistas del Centro de Investigación Langley de la NASA y publicado en una reconocida revista científica. A partir del análisis de datos recolectados durante 24 años, los investigadores detectaron una disminución constante del albedo terrestre, es decir, la capacidad del planeta para reflejar la radiación solar.
Uno de los datos más llamativos es que este oscurecimiento no ocurre de manera uniforme. En los últimos años, el hemisferio norte comenzó a absorber mucha más energía que el hemisferio sur, invirtiendo patrones históricos que se habían mantenido durante décadas.
Este desequilibrio energético crece de forma sostenida y acelera el calentamiento global, incluso cuando la cantidad total de energía solar que recibe la Tierra se mantiene relativamente estable.
Causas detrás del oscurecimiento de la Tierra
Los científicos de la NASA identificaron tres factores principales que explican por qué la Tierra se está oscureciendo:
-
Reducción de nubes bajas: estas nubes funcionan como un espejo natural que refleja gran parte de la luz solar. Su disminución, vinculada a cambios en la circulación atmosférica, reduce la capacidad de reflexión del planeta.
Deshielo acelerado en los polos: el hielo marino refleja gran cantidad de radiación solar. Al derretirse, deja expuestas superficies más oscuras como océanos y suelos, que absorben mucho más calor.
Cambios en las corrientes oceánicas: alteraciones en sistemas como la Corriente del Golfo influyen en la formación de nubes y en la distribución del calor, profundizando el problema.
Estos factores generan un círculo vicioso: a menor reflexión, mayor absorción de calor, lo que a su vez acelera el deshielo y modifica aún más el clima global.
Las tragedias que podría producir este oscurecimiento
La advertencia de la NASA apunta a escenarios climáticos cada vez más extremos si esta tendencia no se revierte. Entre las posibles consecuencias se destacan:
-
Eventos climáticos más violentos, como olas de calor prolongadas, sequías severas y tormentas intensas.
Daños graves en los ecosistemas marinos, ya que el oscurecimiento de los océanos afecta la fotosíntesis del fitoplancton, base de la cadena alimentaria.
Aceleración del calentamiento global, con riesgo de cruzar puntos de no retorno climáticos que harían irreversibles ciertos daños ambientales.
Según los expertos, el verdadero peligro no es solo el aumento de la temperatura, sino la velocidad con la que se está produciendo, lo que deja poco margen para la adaptación natural y humana.
