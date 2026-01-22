La NASA reveló que la Tierra se está oscureciendo: los detalles

Causas detrás del oscurecimiento de la Tierra

Los científicos de la NASA identificaron tres factores principales que explican por qué la Tierra se está oscureciendo:

Reducción de nubes bajas : estas nubes funcionan como un espejo natural que refleja gran parte de la luz solar. Su disminución, vinculada a cambios en la circulación atmosférica, reduce la capacidad de reflexión del planeta.

Deshielo acelerado en los polos : el hielo marino refleja gran cantidad de radiación solar. Al derretirse, deja expuestas superficies más oscuras como océanos y suelos, que absorben mucho más calor.

Cambios en las corrientes oceánicas: alteraciones en sistemas como la Corriente del Golfo influyen en la formación de nubes y en la distribución del calor, profundizando el problema.

Estos factores generan un círculo vicioso: a menor reflexión, mayor absorción de calor, lo que a su vez acelera el deshielo y modifica aún más el clima global.

Las tragedias que podría producir este oscurecimiento

La advertencia de la NASA apunta a escenarios climáticos cada vez más extremos si esta tendencia no se revierte. Entre las posibles consecuencias se destacan:

Eventos climáticos más violentos , como olas de calor prolongadas, sequías severas y tormentas intensas.

Daños graves en los ecosistemas marinos , ya que el oscurecimiento de los océanos afecta la fotosíntesis del fitoplancton, base de la cadena alimentaria.

Aceleración del calentamiento global, con riesgo de cruzar puntos de no retorno climáticos que harían irreversibles ciertos daños ambientales.

Según los expertos, el verdadero peligro no es solo el aumento de la temperatura, sino la velocidad con la que se está produciendo, lo que deja poco margen para la adaptación natural y humana.