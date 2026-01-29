La NASA reveló que una Luna del sistema solar podría tener vida

Sumando ambos polos, Encélado pierde alrededor de 54 gigavatios de energía, una cantidad que coincide con el calor generado por las fuerzas de marea ejercidas por Saturno, lo que refuerza la idea de un sistema estable y duradero.

Las características de Encélado

A pesar de su pequeño tamaño —apenas 500 kilómetros de diámetro—, Encélado es uno de los mundos más activos del sistema solar. Bajo su espesa corteza de hielo se extiende un océano global salado, mantenido en estado líquido gracias al calentamiento por marea, un proceso provocado por la intensa atracción gravitacional de Saturno.

Este entorno reúne ingredientes esenciales para la vida, como agua líquida, energía térmica y compuestos químicos complejos, entre ellos fósforo e hidrocarburos. Además, el nuevo estudio permitió estimar con mayor precisión el grosor del hielo que cubre el océano: entre 20 y 23 kilómetros en el polo norte, y hasta 28 kilómetros en promedio a nivel global.

Según explicó la investigadora principal, Georgina Miles, comprender cuánta energía hay disponible en Encélado es clave para determinar si realmente puede sostener vida. El equilibrio entre el calor que se produce y el que se pierde indica que el océano podría mantenerse estable durante escalas de tiempo geológicas, aumentando las probabilidades de que allí haya surgido algún tipo de vida.

Este descubrimiento consolida a Encélado como uno de los principales candidatos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y refuerza el interés científico en futuras misiones de exploración.