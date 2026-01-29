La NASA reveló que una Luna del sistema solar podría tener vida
Un reciente estudio basado en datos de la misión Cassini de la NASA volvió a poner el foco en uno de los cuerpos más fascinantes del sistema solar.
Se trata de Encélado, una luna de Saturno que, según los científicos, reúne condiciones clave para albergar vida bajo su superficie helada.
Las nuevas conclusiones indican que este satélite mantiene un equilibrio térmico estable, lo que permitiría la existencia de un océano subterráneo líquido durante millones de años, un factor esencial para el desarrollo de organismos vivos.
Los detalles de la Luna que podría contener vida
El hallazgo surge de una investigación liderada por expertos de la Universidad de Oxford, el Southwest Research Institute y el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, publicada en la revista Science Advances. El análisis de datos recolectados por Cassini entre 2005 y 2015 reveló algo inesperado: Encélado pierde calor tanto por el polo sur como por el polo norte.
Hasta ahora, los científicos creían que la actividad térmica se concentraba solo en el polo sur, donde se habían observado géiseres de vapor y partículas de hielo expulsadas desde el interior. Sin embargo, la detección de calor en el polo norte cambió por completo esa teoría.
Las mediciones mostraron que la superficie del polo norte es unos siete grados más cálida de lo esperado, lo que solo puede explicarse por el calor que escapa desde el océano subterráneo. El flujo térmico estimado alcanza 46 milivatios por metro cuadrado, una cifra comparable a gran parte del calor que se libera en la corteza continental de la Tierra.
Sumando ambos polos, Encélado pierde alrededor de 54 gigavatios de energía, una cantidad que coincide con el calor generado por las fuerzas de marea ejercidas por Saturno, lo que refuerza la idea de un sistema estable y duradero.
Las características de Encélado
A pesar de su pequeño tamaño —apenas 500 kilómetros de diámetro—, Encélado es uno de los mundos más activos del sistema solar. Bajo su espesa corteza de hielo se extiende un océano global salado, mantenido en estado líquido gracias al calentamiento por marea, un proceso provocado por la intensa atracción gravitacional de Saturno.
Este entorno reúne ingredientes esenciales para la vida, como agua líquida, energía térmica y compuestos químicos complejos, entre ellos fósforo e hidrocarburos. Además, el nuevo estudio permitió estimar con mayor precisión el grosor del hielo que cubre el océano: entre 20 y 23 kilómetros en el polo norte, y hasta 28 kilómetros en promedio a nivel global.
Según explicó la investigadora principal, Georgina Miles, comprender cuánta energía hay disponible en Encélado es clave para determinar si realmente puede sostener vida. El equilibrio entre el calor que se produce y el que se pierde indica que el océano podría mantenerse estable durante escalas de tiempo geológicas, aumentando las probabilidades de que allí haya surgido algún tipo de vida.
Este descubrimiento consolida a Encélado como uno de los principales candidatos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y refuerza el interés científico en futuras misiones de exploración.
