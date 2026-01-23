La declaración de la NASA sobre la segunda Luna de la Tierra: de qué se trata

En México, centros astronómicos como los de San Pedro Mártir (Baja California) y Tonantzintla (Puebla) ya confirmaron que podrán seguir su paso y contribuir a los estudios globales del fenómeno. Para la NASA, se trata de una oportunidad excepcional para analizar cómo los pequeños asteroides interactúan con la Tierra y con su campo gravitacional.

A diferencia de nuestro satélite natural, esta cuasi-luna no representa ningún riesgo: se mantendrá a millones de kilómetros de distancia, más allá de la órbita lunar. Su paso será tranquilo, silencioso y completamente inofensivo. Sin embargo, su presencia puede ofrecer pistas sobre la formación del Sistema Solar y sobre cómo los cuerpos menores quedaron atrapados en las rutas planetarias hace miles de millones de años.

Fenómenos similares se han observado antes —como los casos de Kamooalewa o 2023 FW13—, pero ninguno con una permanencia tan prolongada como la del 2025 PN7. Por eso, los astrónomos aseguran que este hallazgo marcará una nueva etapa para la observación científica y para la comprensión de las dinámicas entre planetas y asteroides.

Así, aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas brillando en el cielo nocturno, sí compartirá su camino con un compañero cósmico discreto, pero fascinante. Un visitante que, durante los próximos años, recordará que incluso en el silencio del espacio… todavía hay sorpresas orbitando junto a nosotros.