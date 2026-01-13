La obsesión de cada generación, según la inteligencia artificial

El tema que marcó a cada generación, según la IA

Baby Boomers 1946 a 1964 progreso y estabilidad

Según la inteligencia artificial, los Baby Boomers crecieron con la idea de que el progreso garantizaba bienestar. El trabajo fijo, la casa propia y la familia tradicional eran metas claras, en un escenario de posguerra y expansión económica. El éxito se medía en estabilidad y bienes materiales, con alta confianza en las instituciones y en el futuro.