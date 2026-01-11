Según la IA, estos son los idiomas del futuro para destacar en las empresas
La inteligencia artificial analizó tendencias y reveló cuáles son los idiomas que ganan peso y se vuelven clave para destacarse en el mercado laboral global.
La inteligencia artificial analizó en profundidad la evolución del mercado laboral global y llegó a una conclusión que ya se empieza a notar en las búsquedas de empleo: dominar únicamente el inglés dejó de ser suficiente para destacarse en las empresas.
En un contexto atravesado por la globalización, la digitalización y la expansión constante de los negocios internacionales, las compañías priorizan perfiles con habilidades lingüísticas más amplias.
A partir de este escenario, la IA identificó cuáles son los idiomas del futuro que pueden potenciar una carrera profesional y marcar una ventaja competitiva real.
La inteligencia artificial reveló cuáles son los 5 idiomas que van a destacar
Según la inteligencia artificial, además del inglés como base indispensable, existen cinco idiomas que serán determinantes en los próximos años.
El portugués se posiciona como una lengua estratégica para quienes buscan oportunidades en Sudamérica, impulsado por el peso económico de Brasil y su rol clave en el comercio regional, la industria y los servicios. Aprender portugués permite ampliar el alcance profesional dentro de un mercado cercano y en constante movimiento.
Otro idioma que gana terreno es el chino mandarín, directamente vinculado al crecimiento comercial y tecnológico de Asia. Aunque su aprendizaje requiere mayor dedicación, la IA destaca que ofrece ventajas únicas en sectores como logística, comercio exterior, importaciones, exportaciones, turismo y relaciones internacionales.
En paralelo, el árabe aparece como una lengua con enorme proyección por su relación con la energía, las finanzas y las inversiones globales, donde incluso un nivel intermedio puede diferenciar a un candidato frente a la escasez de perfiles bilingües.
En el ámbito europeo, el alemán mantiene su relevancia como idioma asociado a la industria, la ingeniería, la ciencia y la innovación, con fuerte demanda en empresas tecnológicas y productivas.
Por su parte, el francés continúa siendo clave en organismos internacionales y en mercados emergentes de África, una región con alto potencial de crecimiento económico. En conjunto, estos cinco idiomas, sumados al inglés, conforman una combinación estratégica para quienes buscan destacarse y crecer en un mercado laboral cada vez más competitivo y exigente.
