Según la IA, estos son los idiomas del futuro para destacar en las empresas

Otro idioma que gana terreno es el chino mandarín, directamente vinculado al crecimiento comercial y tecnológico de Asia. Aunque su aprendizaje requiere mayor dedicación, la IA destaca que ofrece ventajas únicas en sectores como logística, comercio exterior, importaciones, exportaciones, turismo y relaciones internacionales.

En paralelo, el árabe aparece como una lengua con enorme proyección por su relación con la energía, las finanzas y las inversiones globales, donde incluso un nivel intermedio puede diferenciar a un candidato frente a la escasez de perfiles bilingües.

En el ámbito europeo, el alemán mantiene su relevancia como idioma asociado a la industria, la ingeniería, la ciencia y la innovación, con fuerte demanda en empresas tecnológicas y productivas.

Por su parte, el francés continúa siendo clave en organismos internacionales y en mercados emergentes de África, una región con alto potencial de crecimiento económico. En conjunto, estos cinco idiomas, sumados al inglés, conforman una combinación estratégica para quienes buscan destacarse y crecer en un mercado laboral cada vez más competitivo y exigente.