La parrilla de Buenos Aires que no duerme y mantiene el asado vivo
Descubrí la parrilla que nunca duerme, con más de 30 años sirviendo carne abundante y sabrosa a cualquier hora, incluso a las 4 de la mañana.
En Buenos Aires, Lo de Charly es mucho más que una parrilla: es un clásico porteño donde el asado nunca se detiene. Con más de 30 años de historia, este bodegón mantiene las brasas encendidas las 24 horas, ofreciendo carne tierna, abundante y a precios accesibles.
No importa si llegás de madrugada, a la hora del almuerzo o entrada la noche: siempre podés disfrutar de un auténtico asado argentino.
Las especialidades de "Lo de Charly"
El menú de Lo de Charly está pensado para compartir y se destaca por su variedad y generosidad. La opción más solicitada es la parrillada para dos, que incluye chorizo, morcilla, pollo, chinchulines, entraña, asado, cerdo y guarnición a elección, como papas fritas o ensalada, todo por alrededor de $41.700.
Sumando bebida grande y postre, la cuenta para dos ronda los $50.000, sin cubierto y con opción de comer en el salón o al aire libre. Otras opciones destacadas:
- Parrillada para 3 (con provoleta, riñón y más variedad): $64.100
- Promo asado individual: 2 tiras de asado + guarnición: $21.400
- Promo vacío para 2: incluye provoleta, chorizo, morcilla y guarniciones: $42.500
Además, el local cuenta con un espacio de delivery y take away, ideal para quienes prefieren disfrutar del asado porteño en casa.
Dónde queda "Lo de Charly"
Lo de Charly está ubicado en Álvarez Thomas al 2100, en Villa Urquiza, y se consolidó como punto de encuentro para amigos, familias y noctámbulos. Con apenas tres décadas en el barrio, mantiene la esencia de la parrilla tradicional: carne tierna, porciones generosas y precios accesibles.
Cómo llegar a "Lo de Charly"
Llegar es fácil, el local se encuentra en pleno Villa Urquiza, accesible por transporte público o en auto. La ubicación permite combinar la visita con paseos por el barrio y disfrutar de la gastronomía porteña sin complicaciones, ya sea de noche, al mediodía o incluso a la madrugada.
