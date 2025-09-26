La parrilla de Buenos Aires que no duerme y mantiene el asado vivo

Además, el local cuenta con un espacio de delivery y take away, ideal para quienes prefieren disfrutar del asado porteño en casa.

Dónde queda "Lo de Charly"

Lo de Charly está ubicado en Álvarez Thomas al 2100, en Villa Urquiza, y se consolidó como punto de encuentro para amigos, familias y noctámbulos. Con apenas tres décadas en el barrio, mantiene la esencia de la parrilla tradicional: carne tierna, porciones generosas y precios accesibles.

Cómo llegar a "Lo de Charly"

Llegar es fácil, el local se encuentra en pleno Villa Urquiza, accesible por transporte público o en auto. La ubicación permite combinar la visita con paseos por el barrio y disfrutar de la gastronomía porteña sin complicaciones, ya sea de noche, al mediodía o incluso a la madrugada.