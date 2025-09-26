Alerta por tormentas y viento en Buenos Aires: el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó avisos para este viernes por tormentas fuertes con granizo y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
Continúa el clima inestable en buena parte del país para el inicio de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, y por viento, con varias zonas afectadas entre las que se encuentran algunas de Buenos Aires.
Por un lado, rige este viernes 26 de septiembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Alerta por tormentas y granizo
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.
De acuerdo con el SMN, a partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.
