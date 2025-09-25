Bodegón en Buenos Aires: la milanesa gigante que enloquece a todos los foodies

Dónde queda "La Flor de Barracas"

Este legendario sitio porteño se encuentra en el barrio de Barracas, sobre la Avenida Suárez, en un punto fácil de localizar y acceder desde diferentes puntos de CABA. Por otro lado, este bodegón abre sus puertas todos los días y en horarios extendidos.

Cómo llegar a "La Flor de Barracas"

La "Flor de Barracas" destaca por su estratégica ubicación, permitiendo el arribo en distintos medios de transporte. En el caso del subte, la línea C permite bajarse en la estación Constitución y caminar unas 15 cuadras hasta el restaurante. Quienes prefieran el colectivo pueden usar las líneas 4, 45, 101 o 146, que tienen paradas cercanas a metros de este establecimiento.