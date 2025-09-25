Bodegón en Buenos Aires: la milanesa gigante que enloquece a todos los foodies
Con un ambiente cálido y platos cargados de sabor, este emblemático recinto porteño deleita a los comensales desde hace años. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son los encargados no solo de deleitar el paladar de sus comensales con las preparaciones que ofrece, sino que también deben brindar un ambiente cálido y acogedor. Si bien la ruta gastronómica está compuesta por diferentes alternativas, solo unos pocos tienen un servicio valorado por los usuarios.
El corazón de Barracas presenta uno de los mejores sitios para sentarse a comer en compañía de amigos o familiares: "La Flor de Barracas". Este emblemático recinto porteño destaca por sus porciones XXL y por su estratégica ubicación, permitiendo el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de "La Flor de Barracas"
Uno de los aspectos más destacados de este sitio, es que ofrece opciones para todos los gustos. Desde alternativas para vegetarianos hasta preparaciones libre de gluten, estas son las especialidades de "La Flor de Barracas":
- Pastas caseras con variedad de salsas
- Picadas de fiambres para compartir
- Milanesas vegetarianas de calabaza
- Milanesas vegetarianas de berenjena
- Milanesa gigante “Flor de Milanga” con queso, arvejas, morrones, panceta y huevos fritos, acompañada de papas fritas
Dónde queda "La Flor de Barracas"
Este legendario sitio porteño se encuentra en el barrio de Barracas, sobre la Avenida Suárez, en un punto fácil de localizar y acceder desde diferentes puntos de CABA. Por otro lado, este bodegón abre sus puertas todos los días y en horarios extendidos.
Cómo llegar a "La Flor de Barracas"
La "Flor de Barracas" destaca por su estratégica ubicación, permitiendo el arribo en distintos medios de transporte. En el caso del subte, la línea C permite bajarse en la estación Constitución y caminar unas 15 cuadras hasta el restaurante. Quienes prefieran el colectivo pueden usar las líneas 4, 45, 101 o 146, que tienen paradas cercanas a metros de este establecimiento.
