La pregunta ética más difícil de responder en la era digital, según la inteligencia artificial

La comodidad digital tiene un costo invisible: cuanto más dependemos de las herramientas tecnológicas, menos ejercemos nuestra capacidad de elección y juicio crítico. Y con el auge de la Inteligencia Artificial, el riesgo se amplifica. No solo por los empleos que automatiza, sino por la creciente sensación de que “la máquina lo hace mejor”, lo que nos lleva a confiar más y pensar menos.

El verdadero peligro, sostiene la IA, no es que las máquinas empiecen a pensar por sí solas, sino que nosotros dejemos de hacerlo. La ética del futuro estará marcada por nuestra habilidad para usar la tecnología como una herramienta que expanda la libertad, no que la reemplace.