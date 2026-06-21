El pensamiento de Zygmunt Bauman: las claves del célebre filósofo para entender el miedo y las crisis personales

Con esta idea, describía cómo en un contexto de cambios permanentes, la estabilidad deja de ser un refugio y pasa a percibirse como una carga. En la adultez, muchas personas sienten el temor de quedar “atrapadas” en una versión de sí mismas, sin margen para reinventarse o responder a las exigencias del entorno.

Zygmunt Bauman.jpg Zygmunt Bauman murió a los 91 años de edad

Dentro de la mirada de los filosofos contemporáneos, Bauman interpretaba esta angustia como parte central de la modernidad líquida. Según su enfoque, vivimos en un tiempo acelerado donde todo —las relaciones, los trabajos y hasta la identidad personal— puede transformarse de forma repentina.

“Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes”, señalaba. Esta lógica de lo transitorio impacta tanto en las decisiones cotidianas como en la forma en que cada persona se percibe a sí misma.

El pensador también advertía que esta flexibilidad constante, impulsada por dinámicas sociales, económicas e incluso institucionales, tiene un costo emocional. “Ser flexible significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que sea requerido. Esto crea una situación líquida”, afirmaba.

En este escenario, el individuo contemporáneo se asemeja a una forma inestable que cambia con facilidad, lo que puede interpretarse como libertad, pero también como falta de anclaje y pertenencia.

El resultado de esta vida líquida, según Bauman, es una nueva precariedad extendida. El llamado “precariado”, antes asociado a sectores marginales, hoy atraviesa incluso a amplias capas de la clase media. “Menos el 1% que está arriba del todo, nadie puede sentirse hoy seguro”, sostenía. En este marco, la incertidumbre ya no es una excepción, sino una condición estructural que redefine la seguridad social y emocional en la mirada de los filosofos actuales.