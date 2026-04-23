La reflexión de Pitágoras: "Eduquen a los niños y no será necesario..."
El filósofo asegura que educar implica enseñar a convivir en sociedad, a respetar límites y a entender que cada acto tiene consecuencias.
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, es una de las frases más célebres de Pitágoras, pensador y matemático de la antigua Grecia, cuya obra "Sentencias de oro" reúne gran parte de su pensamiento filosófico. Para el filósofo, educar implica enseñar a convivir en sociedad, a respetar límites y a entender que cada acto tiene consecuencias.
Pitágoras fue una figura clave en el desarrollo del pensamiento occidental, reconocido por sus aportes a la matemática y la filosofía. Fundó una escuela que combinaba ciencia, espiritualidad y ética, al mismo tiempo que su influencia trascendió su época y marcó a distintas corrientes filosóficas venideras.
El significado de la frase de Pitágoras
Para Pitágoras, la educación no se limita a la enseñanza de contenidos o conocimientos teóricos, sino que apunta a la formación integral de la persona. Cuando ese proceso no se realiza en la infancia, las falencias no desaparecen, sino que se trasladan a la vida adulta.
Desde su mirada, el carácter se moldea desde los primeros años: una persona que aprende desde niño a manejar sus emociones y frustraciones tiene menos probabilidades de recurrir a la violencia o a la imposición en el futuro.
De esta manera, la educación genera cambios internos duraderos, mientras que el castigo actúa de manera externa y llega cuando el problema ya está instalado.
El castigo no ayuda para educar, de acuerdo a Pitágoras
Las sociedades que se apoyan en el castigo suelen mostrar fallas en su formación educativa. El crecimiento de cárceles, leyes más duras y mayor control no siempre refleja más orden, sino una dificultad para generar conductas responsables.
Educar es un proceso lento que requiere constancia y no da resultados inmediatos. En cambio, el castigo es una respuesta rápida que puede frenar una conducta en el momento, pero no genera cambios profundos en las personas a largo plazo.
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