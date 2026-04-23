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La reflexión de Pitágoras: "Eduquen a los niños y no será necesario..."

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El filósofo asegura que educar implica enseñar a convivir en sociedad, a respetar límites y a entender que cada acto tiene consecuencias.

Pitágoras fue una de las figuras más importantes en el desarrollo del pensamiento occidental.

Pitágoras fue una de las figuras más importantes en el desarrollo del pensamiento occidental.

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, es una de las frases más célebres de Pitágoras, pensador y matemático de la antigua Grecia, cuya obra "Sentencias de oro" reúne gran parte de su pensamiento filosófico. Para el filósofo, educar implica enseñar a convivir en sociedad, a respetar límites y a entender que cada acto tiene consecuencias.

Pitágoras fue una figura clave en el desarrollo del pensamiento occidental, reconocido por sus aportes a la matemática y la filosofía. Fundó una escuela que combinaba ciencia, espiritualidad y ética, al mismo tiempo que su influencia trascendió su época y marcó a distintas corrientes filosóficas venideras.

El significado de la frase de Pitágoras

Para Pitágoras, la educación no se limita a la enseñanza de contenidos o conocimientos teóricos, sino que apunta a la formación integral de la persona. Cuando ese proceso no se realiza en la infancia, las falencias no desaparecen, sino que se trasladan a la vida adulta.

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Para Pitágoras, una persona que aprende desde niño a manejar sus emociones y frustraciones tiene menos probabilidades de recurrir a la violencia.

Para Pitágoras, una persona que aprende desde niño a manejar sus emociones y frustraciones tiene menos probabilidades de recurrir a la violencia.

Desde su mirada, el carácter se moldea desde los primeros años: una persona que aprende desde niño a manejar sus emociones y frustraciones tiene menos probabilidades de recurrir a la violencia o a la imposición en el futuro.

De esta manera, la educación genera cambios internos duraderos, mientras que el castigo actúa de manera externa y llega cuando el problema ya está instalado.

El castigo no ayuda para educar, de acuerdo a Pitágoras

Las sociedades que se apoyan en el castigo suelen mostrar fallas en su formación educativa. El crecimiento de cárceles, leyes más duras y mayor control no siempre refleja más orden, sino una dificultad para generar conductas responsables.

Educar es un proceso lento que requiere constancia y no da resultados inmediatos. En cambio, el castigo es una respuesta rápida que puede frenar una conducta en el momento, pero no genera cambios profundos en las personas a largo plazo.

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