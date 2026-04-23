La reflexión de Pitágoras: "Eduquen a los niños y no será necesario..."

De esta manera, la educación genera cambios internos duraderos, mientras que el castigo actúa de manera externa y llega cuando el problema ya está instalado.

El castigo no ayuda para educar, de acuerdo a Pitágoras

Las sociedades que se apoyan en el castigo suelen mostrar fallas en su formación educativa. El crecimiento de cárceles, leyes más duras y mayor control no siempre refleja más orden, sino una dificultad para generar conductas responsables.

Educar es un proceso lento que requiere constancia y no da resultados inmediatos. En cambio, el castigo es una respuesta rápida que puede frenar una conducta en el momento, pero no genera cambios profundos en las personas a largo plazo.