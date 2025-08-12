La tienda argentina que destrona a Shein y Temu por sus precios y envíos rápidos
Una opción mucho más barata en nuestro país para comprar artículos electrónicos a comparación de las tiendas chinas.
Ya sea Shein o Temu son de las opciones más utilizadas para conseguir ofertas en electrónica, aunque ahora saldrá "una tienda argentina" reglamentada por ARCA que puede ser más barata para comprar y hasta ofrece envío mucho más rápido.
Muchos ya lo llaman como el "Amazon Nacional", debido a su amplia variedad en productos tecnológicos que vienen con beneficios fiscales exclusivos. Reduce los tiempos de envío de forma considerable a comparación con las tiendas chinas que pueden tardar hasta 20 días.
La tienda argentina que destronó a Shein y Temu
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen simplificado de importación desde Tierra del Fuego.
Se podrá importar pequeños envíos de las mercaderías producidas en la Isla Grande de esta provincia y que deben ser para uso y consumo personal, estando prohibida su comercialización.
Uno de los puntos más importantes es que las compras tendrán exenciones impositivas establecidas en la Ley N.º 19.640, tal como la del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Así, las empresas que quieran vender sus productos al por menor tendrá que habilitar un sistema de venta online. Al adherirse, no pagarán el Impuesto a las Ganancias o derechos de importación y exportación.
Los productos que se pueden comprar
Las tiendas argentinas con pequeños envíos del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego dentro del nuevo Régimen Simplificado ofrecerán:
- Aires acondicionados
- Amplificadores y sintonizadores
- Aspiradoras
- Batidoras
- Cafeteras
- Cajas acústicas
- Caloventores
- Cámaras fotográficas digitales
- Cartuchos electrónicos para juegos electrónicos de video
- Casetes de audios
- Cuchillos eléctricos
- Depiladoras
- Despertadores
- Ecualizador
- Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares
- Freidoras
- Hornos a microondas
- Juegos electrónicos de video con casetes intercambiables y casetes electrónicos con juegos de video
- Juegos electrónicos sin calculadoras
- Lavarropas
- Módems
- Monitores
- Multijugueras
- Notebook y netbook
- Picadoras
- Procesadoras de alimentos
- Radio relojes
- Radiorreceptores portátiles
- Receptor de televisión
- Receptores de Radio
- Receptores y decodificadores integrados de señales de video codificadas
- Relojes electrónicos
- Soportes de lectura óptica
- Tablet PC
- Televisores
- Videocámaras
- Videocasetes, videograbadores y videoreproductores
- Radios, radiograbadores, grabadores reproductores de audio, centros musicales, walkman
- Sistemas y equipos de audio en general, bandejas caseteras, bandejas giradiscos, grabadores reproductores de casete y parlantes.
