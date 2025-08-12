La tienda argentina que destrona a Shein y Temu por sus precios y envíos rápidos.

Así, las empresas que quieran vender sus productos al por menor tendrá que habilitar un sistema de venta online. Al adherirse, no pagarán el Impuesto a las Ganancias o derechos de importación y exportación.

Los productos que se pueden comprar

Las tiendas argentinas con pequeños envíos del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego dentro del nuevo Régimen Simplificado ofrecerán: