Google impulsa la transformación digital con IA en la Argentina: becas y financiamiento a ONG locales
¿Cómo transformará la inteligencia artificial a la Argentina? Google anunció inversiones millonarias, becas y herramientas clave para impulsar la economía.
Con casi dos décadas de presencia, Google presentó un paquete de iniciativas destinadas a democratizar el acceso a la Inteligencia Artificial (IA) en la Argentina. ¿Qué impacto puede tener esta tecnología en la economía local? Según estimaciones, la Inteligencia Artificial podría superar los 43 mil millones de dólares anuales en el territorio argentino.
¿Cuál es la visión de Juan Vallejo sobre el rol de la IA?
Durante el evento "Construyendo el futuro juntos", Juan Vallejo, director general de Google Argentina, explicó la postura de la empresa frente al rápido avance tecnológico. "La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general", detalló el ejecutivo.
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Asimismo, profundizó sobre las posibilidades de crecimiento económico: "Su adopción estratégica podría aportar más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. Para aprovechar este potencial y fortalecer la competitividad, es clave priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local".
¿Cuántas becas en IA entregará la compañía?
Como parte de su compromiso, Google ofrecerá por quinto año consecutivo un total de 10.000 becas enfocadas en IA y habilidades digitales de alta demanda laboral. El objetivo es potenciar la empleabilidad a través del "Certificado Profesional de IA de Google". ¿Quiénes estarán a cargo de su distribución? La Fundación Compromiso será la encargada a través de su programa Potrero Digital, mientras que los interesados deberán inscribirse en el sitio Crecé con Google.
¿Cómo se distribuirá el financiamiento a las ONG?
A través de Google.org, el brazo filantrópico de la empresa, se anunció una inyección de 700 mil dólares en financiamiento destinados a cuatro ONG locales. ¿Qué proyectos se impulsarán con estos fondos?
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La Fundación Raspberry Pi y la Fundación Sadosky implementarán el programa "Experience AI" para educar a jóvenes de entre 11 y 14 años.
Chicos.net promoverá el bienestar digital mediante el concurso "Usina de ideas con IA" en escuelas secundarias.
La Fundación Caminando Juntos ejecutará el proyecto "Aprender Haciendo: Robótica Sustentable" en el Municipio de San Martín.
La organización Propel capacitará en inteligencia artificial a 1.000 ONG en Argentina y otros países de la región.
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