Google impulsa la transformación digital con IA en la Argentina: becas y financiamiento a ONG locales

¿Cuántas becas en IA entregará la compañía?

Como parte de su compromiso, Google ofrecerá por quinto año consecutivo un total de 10.000 becas enfocadas en IA y habilidades digitales de alta demanda laboral. El objetivo es potenciar la empleabilidad a través del "Certificado Profesional de IA de Google". ¿Quiénes estarán a cargo de su distribución? La Fundación Compromiso será la encargada a través de su programa Potrero Digital, mientras que los interesados deberán inscribirse en el sitio Crecé con Google.

¿Cómo se distribuirá el financiamiento a las ONG?

A través de Google.org, el brazo filantrópico de la empresa, se anunció una inyección de 700 mil dólares en financiamiento destinados a cuatro ONG locales. ¿Qué proyectos se impulsarán con estos fondos?