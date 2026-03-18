Las marcas reconocidas que conviene comprar en Chile: los detalles a tener en cuenta
Los outlets chilenos ofrecen rebajas de hasta el 70% y precios accesibles en prendas de primeras marcas. Conocé todos los detalles en la nota.
En Chile, muchos productos, especialmente ropa y calzado, resultan más económicos para los argentinos gracias a sus precios accesibles. Esto convierte al país en un destino atractivo no solo para los turistas que buscan desconectar en sus atrapantes destinos, sino también para quienes buscan renovar su guardarropa sin gastar de más, aprovechando promociones y descuentos en marcas de primera línea.
Durante el último tiempo, los outlets se consolidan como la opción ideal para quienes buscan productos de marcas como Nike, Puma o Adidas a buen precio. Estos centros comerciales, ubicados cerca de rutas urbanas y costeras, permiten combinar compras con turismo, ofreciendo descuentos de hasta el 70% en indumentaria, calzado y accesorios, desde Santiago hasta ciudades del litoral como Viña del Mar o Coquimbo.
Los outlets más visitados en Santiago
Uno de los outlets más populares en Santiago es Easton Outlet Mall, en la comuna de Quilicura. Inaugurado en 2014 como el primer outlet de gran escala del país, se transformó en un punto de referencia para quienes buscan marcas reconocidas a precios reducidos.
El complejo ofrece estacionamiento sin cargo, patio de comidas y espacios pensados para familias, y alberga tiendas de firmas internacionales como Nike, Adidas, Lacoste, Lippi y The North Face, con descuentos permanentes durante todo el año.
Otro destino destacado en la capital es Arauco Premium Outlet Buenaventura, donde se concentran marcas de lujo que aplican rebajas significativas sobre sus precios habituales.
Aquí se pueden encontrar etiquetas como Carolina Herrera, Bimba y Lola, Victoria’s Secret, Michael Kors y Hugo Boss, muchas veces con promociones especiales como 3x2 o descuentos cercanos al 50%. Gracias a estas oportunidades, ambos centros se convirtieron en paradas frecuentes para turistas y residentes que buscan adquirir productos de calidad sin golpear el bolsillo.
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