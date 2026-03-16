Los descuentos en zapatillas deportivas que están disponibles: dónde encontrarlas
Algunos calzados presentan hasta 40% de descuento y se pueden financiar en 9 cuotas sin interés. Las ofertas solo están disponibles a través de internet. Los detalles en la nota.
En esta época del año, muchas marcas lanzan descuentos con el objetivo de captar la atención de los consumidores que deciden retomar la actividad física. Zapatillas, ropa deportiva y accesorios se vuelven los productos más buscados por quienes quieren entrenar con comodidad sin sacrificar estilo.
Aprovechando esta tendencia, Nike activó en Argentina un outlet digital dentro de su tienda oficial, con rebajas de hasta el 40% y hasta 9 cuotas sin interés con ciertas tarjetas bancarias. Esta iniciativa, que llamó la atención de diferentes usuarios, permite renovar stock y ofrecer precios más atractivos en productos de primera calidad.
Los productos que están en ofertas y dónde
En la sección de ofertas se destacan varios de los modelos más reconocidos de Nike. Entre los favoritos del público se encuentra el clásico Air Force 1 '07 LV8, que en el outlet se puede conseguir con descuentos cercanos al 40%, quedando a $158.999.
También hay opciones pensadas para el rendimiento deportivo, como los botines Tiempo Legend 10 Elite y Mercurial Vapor 16 Pro, orientados al fútbol, que también cuentan con rebajas importantes.
En el segmento de running, altamente competitivo, modelos como los Pegasus 41 PRM y Run Swift 3 ofrecen descuentos que van del 30% al 35%, acercando calzado de alto rendimiento para los atletas más exigentes.
Cómo acceder al outlet de Nike
Para aprovechar las ofertas, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Nike en Argentina y acceder a la sección "Sale", donde se concentran todos los productos con descuento. Allí se pueden ver zapatillas, ropa deportiva y accesorios con los precios ya ajustados, lo que facilita comparar.
Además, la marca permite financiar las compras: quienes tengan tarjetas de bancos como ICBC, Macro, BBVA, Galicia, Nación, Santander o Brubank pueden pagar hasta en 9 cuotas sin interés. Para otros plásticos, la opción es de hasta 6 cuotas sin recargo, lo que ayuda a distribuir el pago de productos más caros.
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