Los descuentos en zapatillas deportivas que están disponibles: dónde encontrarlas

Cómo acceder al outlet de Nike

Run Swift 3 Las Run Swift 3 tienen rebajas de hasta 35%.

Para aprovechar las ofertas, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Nike en Argentina y acceder a la sección "Sale", donde se concentran todos los productos con descuento. Allí se pueden ver zapatillas, ropa deportiva y accesorios con los precios ya ajustados, lo que facilita comparar.

Además, la marca permite financiar las compras: quienes tengan tarjetas de bancos como ICBC, Macro, BBVA, Galicia, Nación, Santander o Brubank pueden pagar hasta en 9 cuotas sin interés. Para otros plásticos, la opción es de hasta 6 cuotas sin recargo, lo que ayuda a distribuir el pago de productos más caros.