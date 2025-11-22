Las ofertas de supermercado para aprovechar y juntarse con amigos y familia
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de tu heladera y alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En este escenario, los descuentos y promociones que ofrecen los supermercados se volvieron nuestros aliados para ahorrar; y DIA es el mejor ejemplo. La cadena lanzó una serie de ofertas ideales para armar un buena mesa sin gastar de más, desde snacks y gaseosas hasta postres y productos frescos.
Los descuentos en DIA
DIA se suma a las celebraciones del fin de semana con su "Especial cerveza y picada": promociones en alimentos, bebidas y snacks. Lo mejor es que las ofertas están disponibles tanto en las tiendas físicas de la cadena, como en su plataforma online; la opción ideal para quienes deseen comprar sin salir de la comodidad de su hogar. Entre las más destacadas se encuentran:
-
Aprovechá hasta 20% de descuento en tus papas fritas favoritas de Pringles. Entre los sabores disponibles están el Clásico y Queso crema y cebolla, para que cada uno de los invitados elija el que más le gusta.
¡Llegó el 2x1 a DIA! Accedé a rebajas especiales en cervezas, gaseosas, fiambres, quesos, aceitunas, pepinillos y hamburguesas de marcas como Corona, Coca Cola, Quilmes, Paladini, Tonadita, Andes, Heineken, Miller, Stella Artois, La Serenísima, Cunnington, Paty, Imperial y Milkaut.
Accedé hasta 40% de ahorro en variedad de productos congelados, postres, helados y aderezos de firmas como Hellman's, Danica, Vegetaléx, Patitas, Granja del Sol, Frigor, Karinat y Grangy's.
