Las películas favoritas de las personas mentirosas, según la inteligencia artificial

Catch Me If You Can (Atrápame si puedes)

Esta vez encarnando a un joven experto en engaños y suplantaciones. La historia, también real, narra cómo Frank Abagnale Jr. logra eludir al FBI durante años. El encanto y la astucia del personaje lo convierten en una inspiración para quienes ven el arte de mentir como una habilidad a perfeccionar.