La IA detalló cuáles son los colores preferidos de las personas inteligentes

La inteligencia artificial señaló que este tono está vinculado con la creatividad, la imaginación y el pensamiento divergente, características habituales en personas con un alto CI. Además, remarcó que también se asocia a la originalidad y a perfiles con fuerte desarrollo verbal o artístico.

Entre las preferencias más repetidas también figura el negro. Aunque técnicamente no se considera un color, la IA indicó que suele ser elegido por personas introvertidas, críticas y con estilos cognitivos más racionales. A su vez, representa conceptos como profundidad, misterio y elegancia intelectual.

El gris aparece como otra tonalidad habitual en este tipo de perfiles. Según detalló la inteligencia artificial, quienes lo eligen suelen valorar la neutralidad emocional, la autorregulación y el pensamiento lógico por encima de la impulsividad.

En contrapartida, colores más intensos como el rojo o el amarillo brillante suelen relacionarse con la extroversión, la búsqueda de estímulos y comportamientos impulsivos. Sin embargo, la IA aclaró que esto no excluye la posibilidad de que personas con alto coeficiente intelectual también puedan sentirse atraídas por esas tonalidades.

Por último, la inteligencia artificial destacó que estas conclusiones responden a tendencias observadas y no a reglas absolutas. Factores culturales, emocionales, personales e incluso la edad pueden influir en la elección de los colores favoritos de cada persona.