Sugestivo: Paolo Rocca se mostró con Lula da Silva en Brasil

Embed Hoje, estive na Escola Técnica Roberto Rocca, e conheci o Daniel Batista, de 16 anos. E nós dois temos um recado importante para você.



@ricardostuckert pic.twitter.com/uP1ht9hqzX — Lula (@LulaOficial) March 6, 2026



Durante el acto, Paolo Rocca destacó que la inversión en educación técnica responde a la convicción de la firma sobre el rol central que desempeña la industria en el progreso económico y social de los países donde operan. El empresario estuvo acompañado por Máximo Vedoya, quien se desempeña como CEO de Ternium, empresa que posee una planta productiva a escasos kilómetros del nuevo establecimiento educativo.

El propio Lula da Silva compartió videos de la inauguración. "Una visita a la Escuela Técnica Roberto Rocca en Río de Janeiro. Escuelas técnicas como esta abren las puertas a estudiantes para desarrollar sus habilidades, convertirse en profesionales y construir un futuro con más oportunidades. La educación transforma vidas y fortalece el desarrollo de nuestro país", escribió Lula al mostrar imágenes del encuentro con la autoridad de Techint, que en Brasil tiene 18.500 empleados.

Este acercamiento del líder de Techint al mandatario brasileño es interpretado en círculos diplomáticos como un mensaje de autonomía frente a la retórica del Ejecutivo argentino, que mantiene una relación de hostilidad abierta con la administración de Brasilia.

El enfrentamiento interno en Argentina ha escalado significativamente tras el reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En dicha instancia, Javier Milei utilizó términos peyorativos para referirse a los principales referentes industriales del país, aludiendo a Paolo Rocca como un proveedor de insumos costosos en el marco de las licitaciones para el gasoducto de Vaca Muerta.

Estas menciones, sumadas a los reclamos previos de la Unión Industrial Argentina por la pérdida de competitividad y la apertura de importaciones, han configurado un escenario de ruptura entre el sector manufacturero y la Casa Rosada.