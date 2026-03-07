Sugestivo: Paolo Rocca se mostró con Lula da Silva en Brasil
El presidente del Grupo Techint se mostró con el mandatario de Brasil durante la inauguración de una escuela.
En medio de una de las semanas más calientes del enfrentamiento entre Javier Milei y los industriales, Paolo Rocca se mostró este viernes junto con Luiz Inácio Lula da Silva en la inauguración de una escuela en Brasil.
"Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo", dijo Paolo Rocca.
El encuentro, que incluyó gestos de cordialidad y un fuerte respaldo mutuo a la formación técnica, se produce apenas días después de que el presidente argentino, Javier Milei, lanzara duras descalificaciones contra el liderazgo empresarial durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.
La ceremonia tuvo lugar en Santa Cruz, donde funciona un polo industrial que emplea a ocho mil personas bajo la órbita del conglomerado siderúrgico. Allí quedó formalmente inaugurada la Escuela Técnica Roberto Rocca, la tercera de su tipo a nivel global, sumándose a las ya operativas en Campana, Argentina, y Nuevo León, México.
Durante el acto, Paolo Rocca destacó que la inversión en educación técnica responde a la convicción de la firma sobre el rol central que desempeña la industria en el progreso económico y social de los países donde operan. El empresario estuvo acompañado por Máximo Vedoya, quien se desempeña como CEO de Ternium, empresa que posee una planta productiva a escasos kilómetros del nuevo establecimiento educativo.
El propio Lula da Silva compartió videos de la inauguración. "Una visita a la Escuela Técnica Roberto Rocca en Río de Janeiro. Escuelas técnicas como esta abren las puertas a estudiantes para desarrollar sus habilidades, convertirse en profesionales y construir un futuro con más oportunidades. La educación transforma vidas y fortalece el desarrollo de nuestro país", escribió Lula al mostrar imágenes del encuentro con la autoridad de Techint, que en Brasil tiene 18.500 empleados.
Este acercamiento del líder de Techint al mandatario brasileño es interpretado en círculos diplomáticos como un mensaje de autonomía frente a la retórica del Ejecutivo argentino, que mantiene una relación de hostilidad abierta con la administración de Brasilia.
El enfrentamiento interno en Argentina ha escalado significativamente tras el reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En dicha instancia, Javier Milei utilizó términos peyorativos para referirse a los principales referentes industriales del país, aludiendo a Paolo Rocca como un proveedor de insumos costosos en el marco de las licitaciones para el gasoducto de Vaca Muerta.
Estas menciones, sumadas a los reclamos previos de la Unión Industrial Argentina por la pérdida de competitividad y la apertura de importaciones, han configurado un escenario de ruptura entre el sector manufacturero y la Casa Rosada.
