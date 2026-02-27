Las promociones válidas para aprovechar y comprar cosas para el colegio.

La digitalización de la educación transformó la lista de materiales, integrando cada vez más a la tecnología. Conscientes de esto, Coto incluyó en su propuesta beneficios especiales en el sector de electro y tecnología, con opciones de financiación que en productos específicos pueden alcanzar hasta las 12 cuotas sin interés. Notebooks, tablets e impresoras se suman así a la oferta de la Vuelta al Cole.