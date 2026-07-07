Joyas del norte argentino: un rincón deslumbrante que garantiza desconexión total y naturaleza virgen
Con construcciones históricas, actividades al aire libre y un entorno rodeado de cerros, este destino se convirtió en una excelente alternativa para una escapada.
Quienes visitan Salta suelen elegir destinos como Cafayate, Cachi o la Quebrada de las Conchas. Sin embargo, a poco más de una hora de la capital provincial existe un pueblo que sorprende por sus paisajes, la tranquilidad de sus calles y la cercanía con uno de los espejos de agua más importantes del norte argentino.
Se trata de una pequeña localidad ubicada a orillas del Dique Cabra Corral, ideal para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y descubrir una faceta menos conocida del turismo salteño.
Qué se puede hacer en Coronel Moldes
El principal atractivo de Coronel Moldes es el Dique Cabra Corral, uno de los embalses más grandes del norte argentino. Allí se pueden realizar actividades como pesca deportiva, paseos en lancha, kayak y deportes náuticos, además de disfrutar de playas y paradores durante gran parte del año.
Dentro del pueblo también hay varios sitios de interés:
- Recorrer su casco histórico y observar las antiguas construcciones coloniales.
- Visitar la histórica estación de ferrocarril, uno de los edificios más representativos de la localidad.
- Conocer el Museo del Tabaco, que repasa la importancia de este cultivo en la economía regional.
- Realizar excursiones hacia el Cañón del Río Juramento, un paisaje de formaciones rocosas y vistas panorámicas que atrae a amantes de la naturaleza y la fotografía.
Gracias a su ritmo tranquilo, Coronel Moldes también invita simplemente a caminar por sus calles, disfrutar de la gastronomía regional y contemplar el paisaje serrano.
Dónde queda Coronel Moldes
Coronel Moldes está ubicado en el sur de la provincia de Salta, a unos 120 kilómetros de la ciudad capital.
Su cercanía con el Dique Cabra Corral y otros atractivos naturales lo convierte en un excelente punto de partida para recorrer distintos paisajes del Valle de Lerma y el sur salteño.
Cómo llegar a Coronel Moldes
Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur.
El recorrido demanda aproximadamente una hora y media en auto, atravesando paisajes característicos del Valle de Lerma hasta llegar a la localidad.
También existen servicios de transporte que conectan la capital provincial con Coronel Moldes, facilitando el acceso para quienes viajan sin vehículo propio.
Por su combinación de naturaleza, historia y tranquilidad, este rincón salteño es una opción ideal para quienes desean descubrir destinos diferentes y disfrutar de una escapada lejos de las multitudes.
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