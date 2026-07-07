Joyas del norte argentino: un rincón deslumbrante que garantiza desconexión total y naturaleza virgen

Dónde queda Coronel Moldes

Coronel Moldes está ubicado en el sur de la provincia de Salta, a unos 120 kilómetros de la ciudad capital.

Su cercanía con el Dique Cabra Corral y otros atractivos naturales lo convierte en un excelente punto de partida para recorrer distintos paisajes del Valle de Lerma y el sur salteño.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 en dirección sur.

El recorrido demanda aproximadamente una hora y media en auto, atravesando paisajes característicos del Valle de Lerma hasta llegar a la localidad.

También existen servicios de transporte que conectan la capital provincial con Coronel Moldes, facilitando el acceso para quienes viajan sin vehículo propio.

Por su combinación de naturaleza, historia y tranquilidad, este rincón salteño es una opción ideal para quienes desean descubrir destinos diferentes y disfrutar de una escapada lejos de las multitudes.