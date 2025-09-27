Las termas en Chile a 4.000 metros de altura en las que se puede hacer camping y picnic
Este destino chileno, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, es perfecto para conectar con la naturaleza en cualquier momento del día. Los detalles en la nota.
Las vacaciones son el momento perfecto para desconectar de la rutina diaria y descansar, con un solo objetivo: recuperar energía luego de un arduo año de trabajo. Por este motivo, son muchos los turistas cambian las ciudades pobladas por destinos más serenos y con poca concurrencia.
Es por esto que Sudamérica se presenta como una opción ideal, ya que cuenta con propuestas atractivas para satisfacer los gustos de cualquier individuo. Uno de los sitios más valorados durante el último tiempo es Termas de Polloquere, ubicado en la Región de Arica y Parinacota de Chile.
El pueblo de las Termas de Polloquere
Estas termas se destacan por contar con dos grandes pozos de agua caliente, que se alimentan de fuentes subterráneas y alcanzan temperaturas superiores a 60°C, convirtiéndolas en unas de las más cálidas de Chile.
Por otro lado, su entorno natural, dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, permite que los visitantes puedan observar especies como flamencos, ñandúes, vicuñas, alpacas y llamas. Esta aventura es perfecta para aquellos que buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza.
Dónde quedan las Termas de Polloquere
Las Termas de Polloquere se ubican a unos 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del Salar de Surire. Si bien el lugar es de acceso libre, se aconseja tomar precauciones debido a la altitud y al clima. Por este motivo, se aconseja llevar agua, protección solar y ropa abrigada para las bajas temperaturas nocturnas.
Cómo llegar a las Termas de Polloquere
Para llegar en auto desde Putre, se debe tomar la carretera CH-11 rumbo a Bolivia o al Lago Chungará. Luego, en el sector de la Guardería de Las Cuevas, se debe seguir el camino hacia Guallatire hasta llegar al retén de Chilcaya. Se aconseja viajar en un vehículo 4x4, ya que los caminos son irregulares.
