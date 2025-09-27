Las termas en Chile a 4.000 metros de altura en las que se puede hacer camping y picnic

Dónde quedan las Termas de Polloquere

Las Termas de Polloquere se ubican a unos 150 kilómetros de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del Salar de Surire. Si bien el lugar es de acceso libre, se aconseja tomar precauciones debido a la altitud y al clima. Por este motivo, se aconseja llevar agua, protección solar y ropa abrigada para las bajas temperaturas nocturnas.

Cómo llegar a las Termas de Polloquere

Para llegar en auto desde Putre, se debe tomar la carretera CH-11 rumbo a Bolivia o al Lago Chungará. Luego, en el sector de la Guardería de Las Cuevas, se debe seguir el camino hacia Guallatire hasta llegar al retén de Chilcaya. Se aconseja viajar en un vehículo 4x4, ya que los caminos son irregulares.