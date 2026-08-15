Las últimas ofertas por el Día del Niño: un supermercado ofrece hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés

La tecnología también ocupa un lugar importante. La propuesta gamer contempla auriculares, joysticks, sillas gamer y diferentes accesorios, además de la PlayStation 5, una de las consolas más buscadas.

Qué promociones ofrece el supermercado

Entre las promociones anunciadas por Coto para el Día del Niño se encuentran diferentes porcentajes de descuento y posibilidades de financiación según el producto.

Hasta el jueves 13 de agosto estuvieron disponibles 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería y rodados infantiles, mientras que la indumentaria seleccionada contó con rebajas de hasta el 50% y tres cuotas sin interés. Los electrodomésticos seleccionados, por su parte, alcanzaron hasta un 40% de descuento en un pago.

Además, la cadena anunció 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX y celulares con todos los bancos. Durante el sábado 8 y domingo 9 de agosto también estuvo disponible un 40% de descuento en juguetería y rodados pagando con Mercado Pago.

Para quienes todavía buscan aprovechar los últimos beneficios, hasta el 16 de agosto hay financiación de hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos en juguetes y bicicletas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Espacios de entretenimiento y gastronomía para compartir en familia

La propuesta por el Día del Niño no se limita a la compra de regalos. Coto también cuenta con Zona Café, Comidas, Juegos, un espacio pensado para combinar entretenimiento y gastronomía en una salida familiar.

Allí se pueden encontrar juegos de última generación, bowling, pool y ping pong, junto con distintas alternativas para comer. También funciona Zona Pizza, que ofrece pizzas XL estilo New York para compartir.

Estos espacios están disponibles en las sucursales de Temperley y José C. Paz, convirtiéndose en otra alternativa para quienes buscan celebrar el Día del Niño con una actividad diferente además de los regalos.