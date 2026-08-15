Las últimas ofertas por el Día del Niño: un supermercado ofrece hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés
De cara al Día del Niño, una reconocida cadena de supermercados lanzó descuentos de hasta el 50% y financiación en cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, tecnología y bicicletas.
Con la llegada del Día del Niño, muchas familias comienzan a buscar regalos y comparar precios para aprovechar las promociones disponibles. En este contexto, Coto presentó una serie de beneficios en diferentes categorías, con alternativas que van desde juguetes tradicionales hasta tecnología.
La propuesta incluye juguetes, rodados infantiles, indumentaria, bicicletas, celulares y productos gamer, además de diferentes opciones de financiación. Dependiendo del artículo elegido y del medio de pago, los descuentos pueden alcanzar el 50%.
La cadena también incorporó alternativas para distintas edades y presupuestos. De esta manera, quienes todavía no compraron el regalo pueden encontrar desde juegos para los más chicos hasta consolas, accesorios tecnológicos y bicicletas.
Juguetes, tecnología y productos con personajes favoritos
Dentro de las propuestas aparecen los clásicos juguetes para la primera infancia, juegos de mesa y rodados, además de ropa y calzado. A esto se suma una selección de pequeños electrodomésticos inspirados en personajes y franquicias populares.
Entre ellos se encuentran wafleras, tostadoras, pochocleras, cafeteras y pavas eléctricas con diseños de Toy Story, Spider-Man, Iron Man, Hulk, Harry Potter y Star Wars. Se trata de una alternativa diferente para quienes buscan salir de los regalos tradicionales.
La tecnología también ocupa un lugar importante. La propuesta gamer contempla auriculares, joysticks, sillas gamer y diferentes accesorios, además de la PlayStation 5, una de las consolas más buscadas.
Qué promociones ofrece el supermercado
Entre las promociones anunciadas por Coto para el Día del Niño se encuentran diferentes porcentajes de descuento y posibilidades de financiación según el producto.
Hasta el jueves 13 de agosto estuvieron disponibles 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería y rodados infantiles, mientras que la indumentaria seleccionada contó con rebajas de hasta el 50% y tres cuotas sin interés. Los electrodomésticos seleccionados, por su parte, alcanzaron hasta un 40% de descuento en un pago.
Además, la cadena anunció 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX y celulares con todos los bancos. Durante el sábado 8 y domingo 9 de agosto también estuvo disponible un 40% de descuento en juguetería y rodados pagando con Mercado Pago.
Para quienes todavía buscan aprovechar los últimos beneficios, hasta el 16 de agosto hay financiación de hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos en juguetes y bicicletas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.
Espacios de entretenimiento y gastronomía para compartir en familia
La propuesta por el Día del Niño no se limita a la compra de regalos. Coto también cuenta con Zona Café, Comidas, Juegos, un espacio pensado para combinar entretenimiento y gastronomía en una salida familiar.
Allí se pueden encontrar juegos de última generación, bowling, pool y ping pong, junto con distintas alternativas para comer. También funciona Zona Pizza, que ofrece pizzas XL estilo New York para compartir.
Estos espacios están disponibles en las sucursales de Temperley y José C. Paz, convirtiéndose en otra alternativa para quienes buscan celebrar el Día del Niño con una actividad diferente además de los regalos.
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