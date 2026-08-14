Los supermercados que se preparan para el Día del Niño y lanzan promociones imperdibles.

Las bicicletas infantiles, según el rodado, tienen valores que van de $120.000 a $240.000, mientras que los monopatines parten desde $38.000. Por otra parte, los juegos de mesa nacionales arrancan en $12.500 y los muñecos desde $18.900.

Los descuentos de Coto para comprar juguetes

Coto también se sumó a las promociones por el Día del Niño con descuentos y cuotas sin interés mediante acuerdos con distintos bancos.

Uno de los beneficios más importantes es el convenio con Banco Columbia, que permite comprar juguetes, juegos de mesa y rodados a batería en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Cuánto se puede gastar en un regalo de Coto

Entre los precios más destacados se encuentran:

rompecabezas desde $9.800;

juegos de mesa entre $33.000 y $49.700;

peluches e inflables desde $14.000;

muñecas con accesorios entre $21.000 y $33.000.

En movilidad infantil, los monopatines cuestan entre $45.000 y $78.000, las bicicletas entre $110.000 y $210.000, mientras que los autos a batería se venden desde $280.000 y llegan hasta $490.000.

En todos los casos, los descuentos y las cuotas sin interés están sujetos a las condiciones de cada promoción, disponibilidad de stock y medios de pago habilitados.